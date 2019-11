5 Makoke se burla de Kiko y Marta por sus operaciones

Los ataques están siendo continuos entre el ex matrimonio. Aunque ambos han decidido no hacer daño a su hija, lo cierto es que sus discusiones en televisión están siendo una constante entre ellos. Las operaciones de estética ahora son el arma arrojadiza entre ellos. Makoke no ha dudado en hablar sobre los retoques faciales tanto de su exmarido como de su actual pareja.