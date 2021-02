Anita Matamoros ha recibido un aluvión de críticas por su última publicación en Instagram por la que ha tenido que dar explicaciones

Son muchas las influencers que han visto como su muro de publicaciones se llenaba de feroces críticas al compartir fotos donde aparecían sin mascarilla. La última ha sido Anita Matamoros. La hija de Kiko Matamoros y Makoke ha recibido un aluvión de mensajes donde le acusan de posar sin mascarilla, por lo que se ha visto obligada en dar explicaciones tras estas graves acusaciones. La joven compartió una batería de fotos donde aparece junto a dos amigas y ninguna de ellas usa la mascarilla obligatoria para evitar la propagación y el contagio del coronavirus.

Anita Matamoros ha querido explicar por qué no estaban usando las mascarillas. «Os veo venir, cosa que entiendo. En el último post, las fotos en las que salimos sin mascarilla es porque no había absolutamente nadie. Estábamos totalmente solas y además lo higienizan muchísimo», comienza diciendo la joven. «Es completamente seguro, de verdad«, sigue explicando.

Anita Matamoros asegura que no tenía ningún riesgo por posar sin mascarilla

«Os lo digo porque os tengo que dar esas explicaciones porque lo entiendo que me comentéis, pero no había ningún riesgo», ha confesado. Unas explicaciones que parece que no le han convencido mucho a sus más de 600.000 seguidores. Y es que tal y como aseguran algunos de los internautas que comentan a la joven, ella, que es influencer, debe dar ejemplo y no quitarse la mascarilla en lugares públicas. Algo que no ha hecho en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

«Las súper nenas en acción», ha sido el título con el que Anita ha compartido la mencionada batería de imágenes que han supuesto un revuelo en su perfil. «Las super nenas sin mascarillas😂», «Como siempre sin mascarilla», «La mascarillas siempre con no-convivientes», «Aunque estéis solas,si no sois convivientes, tenéis que poner mascarilla!!!!», «Ya no es que estéis sin mascarillas por los demás, es ya entre vosotras, no sois convivientes… CERO CUIDADO» o «Las explicaciones que dan no vale. Estar sin mascarilla es ilegal. Denuncia!» son algunos de los comentarios que ha recibido la hija del colaborador de televisión.

¿Se ha saltado las normas del lugar al que ha acudido?

Incluso una de sus seguidoras se atreve a dar un paso más y asegura que incluso se había saltado las normas del centro de ocio al que acudió Anita y sus amigas. «Cuando yo estuve en Ikono se dejó claro que hay que ir con mascarilla todo el rato. Ya veo que sólo hay normas y civismo para unos cuantos… esas salas no ventilan sé más consciente de lo que haces y encima compartes…», le han dicho acusándola de saltarse las normas. Efectivamente, al bucear por la página web aseguran que «cumpliendo la normativa vigente hay que vivir la experiencia IKONO con la mascarilla».