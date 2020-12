Anita Matamoros ha felicitado a su padre, Kiko Matamoros, en este vídeo después de que el colaborador cumpla 64 años en «su mejor momento».

Kiko Matamoros acaba de cumplir 64 años y, según él mismo, lo ha hecho en su mejor momento. El colaborador de televisión además de estar con la persona a la que quiere, este año puede presumir de estar de nuevo muy unido a sus hijos, a excepción de Anita Matamoros. La joven y su padre no han vuelto a acercar posturas y actualmente no mantienen ninguna relación, hecho que confirmaba la propia Anita hace solo unas semanas en sus redes sociales. «Actualmente no tengo relación con mi padre. Todo lo que se ha hablado no ha salido nada de mi boca», espetó. Pero ¿han enterrado por fin el hacha de guerra?, ¿ha existido una felicitación por parte de la joven? Aunque públicamente no, los reporteros le han preguntado directamente a la influencer y su respuesta ha sido cuanto menos sorprendente, tal y como puedes descubrir en el vídeo que te ofrecemos a continuación.

Aunque quizás no sea de la manera que quizás él esperaba, pues Kiko ni siquiera creía que fuera a llegar. Matamoros se mostraba incrédulo tras su último viaje con Marta López y, de hecho, dudaba mucho que su hija Anita diera el paso y le terminara felicitando, incertidumbre que no escondió a los periodistas. Precisamente en este vídeo desveló cuál es su mayor deseo para este cumpleaños: «Felicidad».

Se desconoce cuál será la reacción de Kiko Matamoros y si en algún momento se pronunciará al respecto. No obstante, lo que sí ha querido hacer ha sido agradecer a los hijos que sí han estado presentes en este día son sus felicitaciones públicas, así como recalcar lo importante que es para ellos. «Muchas gracias para mis hijos porque para mí ha sido un año muy importante. Este de verdad. Nos hemos recuperado de muchas cosas. Estamos en un momento con mis hijos muy unidos. Le tengo que dar las gracias a mi pareja que se ha encargado de aglutinarnos a todos», ha dicho Kiko este fin de semana.

Tanto es así que todos ellos han presumido de la exquisita relación que ahora tienen a través de varias sorpresas. Mientras que Diego Matamoros y su pareja, Marta López, le felicitaron en ‘Sábado Deluxe‘ con unas palabras que emocionaron mucho a Matamoros, su hija Laura utilizó sus redes sociales para gritarle ante todos sus seguidores todo lo que su progenitor significa para ella. «Felicidades papá. Un año sumando juntos, con todo el amor del mundo. Agradezco cada año que estés a nuestro lado. Te queremos mucho ‘bello‘, como te llama Mati», ha escrito Laura junto a una imagen en la que aparece Kiko con su hijo mientras dan un paseo.

Quien tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitarle ha sido su pareja. Marta, al igual que Laura, ha posteado tres fotografías de los dos que resumen a la perfección el amor que siente el uno por el otro. «Estas tres fotos resumen nuestro estado 24/7 🥰 gracias por dejarme estar a tu lado y regalarme esa sonrisa que tanto me gusta siempre. Ojalá me la regales muchos años más. Feliz cumpleaños, amor», ha escrito en su último post de Instagram.