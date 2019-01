Anita Matamoros comparte una foto que ha desatado la polémica

Durante los meses de verano, Anita Matamoros aprovechó para lucir tipazo y realizarse muchas fotografías en bañador. Una fotografía que ahora ha compartido y por la que ha recibido tantas críticas que ha tomado la decisión de eliminar. Pero después, pensándolo mejor, la hija de Kiko y Makoke ha cambiado su forma de pensar y ya poco le importa el que dirán. Mucho más madura, ha decidido volver a subir la fotografía que tantos quebraderos de cabeza le llevó por aquel entonces.

La fotografía es la siguiente: Anita, en bañador

Junto a la imagen en bañador ha compartido el siguiente texto: “Esta foto tiene su historia detrás que podéis ver en mis historias y he decidido volver a subirla básicamente porque me da la gana🤷🏼‍♀️ Si no te gusta, no mires😉”, explicaba.

No es la primera vez que Anita Matamoros ha estado suscitada a polémica, tanto por las fotografías que comparte o por su aspecto físico. De hecho, en muchas ocasiones se ha rumoreado de los posibles retoques estéticos de la joven.

Leer más: Nueva polémica por los labios de Anita Matamoros: ¿qué le ha pasado?

A través de las redes ha explicado por qué la ha borrado

“He subido antes una foto y la he borrado. Mucha gente me ha preguntado por qué. Y la verdad es que yo tampoco lo sé. Me he arrepentido a los cinco minutos de borrarla. Lo he hecho porque me han llovido los comentarios. Nunca había tenido tantos tan rápido. Comentarios super groseros, super feisímos. Y yo no soy de borrar comentarios porque me dan igual las críticas, pero es que he flipado. Me ha dado rabia de porque salga una foto en biquini y se marque algo, la gente se revolucione como si nunca hubiera visto un cuerpo. La he borrado en caliente porque me ha dado mucha rabia”, ha contado a través de los Stories de Instagram.

Ha dejado un mensaje dejando constancia de su arrepentimiento

Ha querido agradecer el cariño a sus seguidores Y es que ha recibido más de un mensaje de apoyo

Más contenido .....