Anita Matamoros y Alejandra Rubio vuelven a ser amigas

Hubo una época en la que Anita Matamoros y Alejandra Rubio eran muy amigas. La hija de Makoke y la de Terelu Campos no paraban de hacer planes juntas y compartían imágenes de estas quedadas. Además de tener la misma edad, las jóvenes tienen padres famosos, lo que ayudó a que su relación fuera cada vez más sólida.

Sin embargo, Anita y Alejandra rompieron su relación de la noche a la mañana, algo que llamó la atención a muchos de sus seguidores, porque también llegaron a dejar de seguirse en redes sociales. Después de meses de dudas, fue Alejandra Rubio la que tomó la decisión de contar qué había ocurrido para que ambas rompieran su relación.

«Hay una persona a la que hice mucho daño así por la cara, porque se me cruzó el cable. Me lo habéis preguntado muchos, es Anita Matamoros», afirmaba la joven, que quiso aclarar los motivos de este distanciamiento en uno de sus vídeos de Instagram. «Nos enfadamos. Ella me invitó a su cumpleaños y yo estaba en Málaga. La gente me comía la cabeza básicamente, escuché a gente que no tenía que escuchar y le dije que no iba. Obviamente esto le sentó muy mal. Hemos sido hermanas toda la vida«, comentó la influencer.