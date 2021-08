Mientras que el colaborador de ‘Sálvame’ se derrumba al hablar de ella, la joven influencer disfruta de su tiempo libre con unos días de desconexión.

Esta semana, con motivo del 21 cumpleaños de Anita Matamoros, Kiko Matamoros se derrumbaba al hablar de su hija pequeña y el distanciamiento que ambos tenían desde hace un año. El colaborador de ‘Sálvame’ insistía en que el tiempo no puede recuperarse y hacía un llamamiento para que las aguas volvieran a su cauce. Días después, Makoke respondía en ‘Viva la vida’ y reconocía que estaba cansada de vivir en el pasado e instaba a su exmarido a que pasara página. En medio de este nuevo capítulo de su guerra televisada, la influencer se muestra impasiva y ajena a todo lo que ocurre con sus padres y continúa disfrutando de sus días de desconexión.

Después de regresar de Milán, Anita Matamoros está aprovechando al máximo su tiempo libre y no duda en estar de arriba a abajo disfrutando de sus merecidas vacaciones. En las últimas semanas, la influencer ha tenido unos días de desconexión en Marbella junto a los suyos y donde ha podido celebrar su 21 cumpleaños con una refrescante fiesta en la que no han faltado todos aquellos que la quieren.

Después de un sinfín de fiestas y baños en la playa, la hija de Makoke y Kiko Matamoros ha regresado a Madrid, aunque por poco tiempo. La joven compartía en sus redes sociales varias imágenes de su vuelta a la capital española para hacer algunas gestiones que tenía pendiente. «Paradita breve, toca hacer recaditos«, confesaba.

Por el momento, Anita Matamoros no solo ha podido disfrutar de los encantos de Marbella, sino también de Ibiza. Hace unas semanas, tanto ella como su madre cogían un barco para disfrutar de un día en alta mar acompañadas por los suyos. Estas vacaciones llegan poco después de que Anita y Makoke se hayan convertido en tía y abuela. En medio de esta buena noticia, la influencer ha podido celebrar su 21 cumpleaños con las personas más importantes de su vida. Algo que no dudaba en compartir en sus redes sociales con un significativo mensaje: «Ayer me hicieron tan feliz… Gracias por todas las felicitaciones y gracias a todos los que me acompañaron en un día tan especial y lo hicieron único de principio a fin, os quiero».

La nueva guerra entre Kiko Matamoros y Makoke

Cuando parecían que las aguas estaban calmadas, un nuevo conflicto entre Kiko Matamoros y Makoke ha vuelto a provocar que ambos se enfrenten en los diferentes espacios de Mediaset. En concreto, el colaborador de ‘Sálvame’ recordaba su año de distanciamiento con su hija pequeña y recalcaba que no creía que le hubiera hecho daño de manera intencionada a su hija. Además, insistía en que todavía no entendía cómo la pequeña había podido irse de vacaciones al barco del padre de Javier Tudela teniendo en cuenta todo el daño que le había hecho a su familia en los últimos años.

Makoke ha mostrado su hartazgo y le ha pedido a su exmarido que pase página puesto que está cansada de vivir en el rencor. «Han pasado muchas cosas, tengo mi opinión. Mi hijo está feliz, mi hija está feliz. Quiere hacerme daño con mis hijos«, sentenciaba en ‘Viva la vida’.