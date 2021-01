La joven ha recibido un aluvión de mensajes en sus redes sociales sobre la dura confesión que hacía su padre, Kiko Matamoros, en televisión. Anita Matamoros explica rotunda cuál es el verdadero objetivo de su perfil de Instagram.

La dura confesión de Kiko Matamoros en el plató de ‘Sábado Deluxe’ ha provocado numerosas reacciones. Pero como no podía ser de otra manera, hay terceras personas que se han visto salpicadas por sus declaraciones. Una de ellas ha sido su hija, Anita Matamoros, con la que actualmente no tiene relación. La joven, que siempre se ha decantado por mantenerse en un discreto segundo plano en lo que se refieres a polémicas familiares, ha recibido una oleada de mensajes en las últimas horas a través de su Instagram.

Han sido tantos los mensajes que ha recibido que Anita Matamoros se ha visto en la obligación de aclarar cuál es la finalidad de su perfil en las redes sociales. En ningún momento ha mencionado el tema que la ha convertido en viral, pero está claro que se refiere a las últimas declaraciones de su padre.

«Tengo la bandeja de entrada lleno de mensajes echando humo… Quiero hablar un poco. Me encanta la gente que me sigue desde hace tiempo y que me sigue por lo que hago, mostrar mi vida, la ropa que llevo, el maquillaje que uso, los productos que me gustan, mis tonterías, mis problemas… A mi no me interesa aquel seguidor que me sigue por morbo o por puro cotilleo, porque no es lo que va a encontrar aquí, nunca. Eso que quede claro. No es mi estilo, no es lo que hago. Lo que nunca haré. Es complicado para mi y me gusta la gente que me sigue por mí, porque no hay otra cosa en este perfil que no sea yo», ha empezado diciendo sobre los mensajes que le han escrito sobre su padre.

Anita Matamoros no ha parado de recibir mensajes en sus redes

Aprovecha la ocasión, además, para dar un consejo sobre cómo tomarse las cosas malas: «Quería contar otra cosa. Decían que cuando no puedes controlar una situación, que nos va a pasar a lo largo de nuestra vida a todos, tienes que intentar cómo respondes tú a ese problema. Cuando algo te sobrepasa, tienes que tenes una buena actitud. Eres tú el que le das la importancia que tiene ese problema. Es importante ver cómo nos enfrentamos a ese problema», terminaba diciendo sobre cómo se toma ella los problemas a los que se tiene que enfrentar.

Agradecida por los mensajes de cariño y apoyo

No solo ha recibido mensajes que se interesan por cómo se ha tomado las declaraciones de su padre. Otras personas han querido simplemente mandarle cariño y amor: «Madre mía, estoy flipando con todos vuestros mensajes. Estoy respondiendo a todos los que puedo. Solo puedo daros las gracias! Sois increíbles. Esta tarde cuento tema uni y por qué no estoy Milán como pretendía».