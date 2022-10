Angela Dobrowolski no levanta cabeza y en su lucha judicial se ha vuelto a encontrar con serios problemas, que le llevarán de nuevo a cumplir condena en prisión. La exmujer del productor de televisión Josep María Mainat, acusada de intentar asesinarlo aprovechando supuestamente su condición como diabético, ha sido condenada en el Juzgado Penal 1 de Barcelona a dos años y seis meses por falsificar numerosos cheques a nombre de su ex el verano de 2020 cuando toda la polémica estalló. Cuando ella falsificó estos cheques para cobrar sumas de dinero en nombre del productor ya se había separado de él tras el presunto intento de asesinato. Ahora deberá regresar a prisión para cumplir condena por sus desmanes, además de pagar una multa que asciende a 1.800 euros, como así reza en la sentencia.

La juez que ha instruido el caso ha considerado que Angela Dobrowolski falsificó estos cheques en nombre de su exmarido “con el fin de lograr un injusto provecho patrimonial”. Para ello, se hizo con el talonario de cheques de Josep María Mainat sin que este fuese consciente de ello y se firmó a sí misma un cheque por valor de 1.200 euros, el cual cobró acudiendo a una sucursal bancaria y enseñando el DNI de su hermana, a quien también falsificó su firma. Al ver que había surtido efecto, repitió esta misma operación más tarde con un cheque que ascendía a 2.900 euros. Sus tretas fueron descubiertas y ahora la justicia se ha pronunciado en su contra.

Es más, la juez ha destacado que Angela Dobrowolski sabía a la perfección que estaba obrando de manera ilícita tras revisar las grabaciones de la entidad bancaria a la que acudió para cobrar los cheques falsificados. Se basa en que la exmujer de Mainat protegió sus facciones de miradas indiscretas y de las propias cámaras del edificio para no ser reconocida. Es por ello que ha sido condenada a dos años y medio de prisión y al pago de una multa de 1.800 euros, aunque aún tiene opción de apelar la sentencia, pues no es firme. Tiene un plazo para dar un vuelco al resultado judicial de diez días.

Angela Dobrowolski ha asegurado que ella no firmó esos cheques y que se percató que estaban firmados cuando los Mossos d’Esquadra la detuvieron. Mainat denunció a su ex, pero cuando la entidad bancaria le devolvió el dinero sustraído a través de los cheques falsificados decidió retirar la denuncia al no verse afectado por las maniobras de su exmujer, como así ha explicado él mismo: “Me enfadé un poco, porque alguien me quisiera estafar, pero ya lo he superado y no tengo ningún interés en que este juicio llegue a ningún fin especial”. Sin embargo, el juicio siguió adelante y Angela Dobrowolski ha sido condenada a dos años y medio de prisión y una multa de 1.800 euros. Tiene 10 días para recurrir la sentencia, aunque ya tiene la amenaza del regreso a prisión puesto sobre la mesa.