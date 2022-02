La gran fiesta del cine ha regresado y lo ha hecho por todo lo alto. El Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia ha acogido la 36 edición de los Premios Goya con una gala en la que los profesionales del cine se han podido reencontrar después de un año en el que las conexiones telemáticas se convertían en las grandes protagonistas. Esta noche, los galardones españoles nos han dejado grandes momentos y anécdotas de lo más divertidas y emotivas. De la emoción de Javier Bardem al dedicarle su Goya a su madre, Pilar Bardem, pasando por la vuelta de Joaquín Sabina a los escenarios, hasta el mensaje de Verónica Echegui a Pedro Sánchez.

La gala de los Premios Goya 2022 ha llamado la atención a todos los espectadores por el hecho de que en esta ocasión no ha contado con un presentador para guiar durante toda la noche la ceremonia (como sí ocurrió en la edición pasada con Antonio Banderas y María Casado). A pesar de esto, todos los allí presentes se levantaban de sus butacas al ritmo del opening mientras que Bebe, Cristina Castaño y Jedet interpretaban ‘Libre’. La cantante y actriz protagonizaba uno de los momentos más emotivos de la noche debido a que en mitad de la actuación quiso dedicársela a Isabel Torres, su compañera en la serie ‘Veneno’ que falleció el pasado 11 de febrero tras una larga lucha contra el cáncer. «Para mi amiga Isabel, que la amo«, decía emocionaba mientras animaba a los allí presentes a aplaudir.

Poco después, Verónica Echegui recogía el Goya a mejor corto de ficción por ‘Tótem loba’, una pieza audiovisual con la que debuta como directora de esta historia que está basada en un hecho real que le ocurrió de joven, y aprovechaba su discurso para lanzarle un contundente mensaje a Pedro Sánchez, quién estaba presente en la gala junto a Ximo Puig. «Me gustaría que lo vieras con tus hijas y luego lo comentáramos. De verdad, tómatelo en serio«, le ha dicho la actriz al presidente del Gobierno, quien respondía con una sonrisa que se podía intuir bajo la mascarilla. Tras esto, Echegui se fundía en un cariñoso beso con Álex García, su pareja, después de dedicarle unas cariñosas palabras: «Siempre está, mi amor, cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado. Te amo».

El emocionado recuerdo de Javier Bardem a su madre, Pilar Bardem, tras recoger su Goya

Javier Bardem ha conseguido su sexto Goya por su papel en la película ‘El buen patrón’, la película de Fernando León de Aranoa por la que también está nominado a los Oscar. El actor se subía al escenario a recoger el premio y se lo dedicaba a su compañera de vida, Penélope Cruz. «Es la mujer que amo, respeto y admiro todos los días. Te quiero mucho y a nuestros hijos. Leonardo y Luna, que sois lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Mamá y papá os aman», comentaba. Como no podía ser de otra forma, el interprete también ha tenido unas bonitas palabras a la persona que le enseñó el oficio que tanto ama y que hubiera estado feliz de verle recoger este premio: su madre, Pilar Bardem.

«Quiero dedicárselo también a una mujer que me parió y me enseñó a vivir y a sobrevivir y el amor y respeto por esta profesión, un referente para mí, una actriz inmensa y uno de los mejores seres humanos que he encontrado en mi vida, Pilar Bardem, esto es para ti, te quiero», admitía emocionado. De la misma forma, minutos antes, el presidente de la Academia, Mariano Barroso, también tenía unas bonitas para la fallecida actriz y ponía en alza el fundamenta papel que tuvo en la lucha por los derechos de los actores.