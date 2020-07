Andrés Velencoso (42) ha reaparecido antes los medios de comunicación para presentar su nueva película, `La lista de los deseos´. Después de pasar tres meses de confinamiento en Tossa de Mar, en compañía de sus padres y hermanas, el modelo vuelve más contento que nunca, después de haber sido elegido para dirigir y protagonizar una campaña promocional para su pueblo. El ex novio de Lara Álvarez habla para SEMANA sobre sus proyectos, la convivencia con su familia y si en el amor es tan ligón como parece.

Estrenar una película en estos tiempos que corren es una odisea

Esto ha sido una aventura dentro de la propia aventura ¿Quién lo iba a decir, no? Fue bastante emocionante, de hecho estaba estudiando con Álvaro, el director, y estábamos hablando de cómo se canceló el festival de Málaga y otros eventos relacionados con el cine. Son momentos complicados. Vamos a ver si la gente responde como tiene que responder y acude al cine.

¿Dónde pasaste el confinamiento?

En Tossa del Mar con mis padres, hermanas y cuñados. Me pilló allí porque fui a Barcelona a trabajar, luego tuve reuniones en Madrid y mi cumpleaños, que era el 11 de marzo, lo quería pasar en familia y ya me quedé allí.

Muchas felicidades por tu spot sobre Tossa del Mar

Muchas gracias, de todo corazón. Estuve haciendo bastantes vídeos cuando nos dejaron salir, como contando mi visión de ver Tossa tan despoblado, destrozado por la borrasca Gloria, vacío en Semana Santa… Era muy impactante. Y la primera vez que me metí en el agua con una tabla de pádel hice otro vídeo y el ayuntamiento me propuso hacer algo conjuntamente y más profesional. Me han dejado crearlo y dirigirlo, con la ayuda de un equipo fantástico y mis hermanas.

¿Cómo ha sido ese pequeño “Gran Hermano” junto a toda tu familia?

Ha habido de todo. He pasado noventa días en Tossa. No recuerdo la última vez que pasé tanto tiempo allí, creo que tenía veinte años. Sobretodo he conocido un poco más a mis seres queridos. Con mi hermana pequeña he vuelto a conectar, al igual que con mi padre. A mis cuñados los he podido conocer un poquito más…

¿Hubo alguna pelea?

Yo creo que eso es inevitable. Eran 24 horas haciendo todo juntos. Al principio parecía todo divertido, pero luego ya no tanto.

¿Cómo os habéis repartido las tareas?

Mi tarea principal consistía en abrir la botella de vino (se ríe). La verdad es que mi hermana, mi padre y mis cuñados cocinan. Así que teníamos tres cocineros increíbles. Nos hemos cuidado y repartido las tareas muy bien.

¿Ha cambiado tu escala de prioridades durante estos meses?

Me he comenzado a plantear muchas cosas como ¿qué es lo que quiero hacer realmente con mi vida?. De hecho he publicado unas fotos antiguas tiradas por mí y he dicho: ostras, si a mí me encanta la fotografía ¿porqué no lo puedo enseñar?. Siempre he querido dirigir un spot como el que he hecho y lo he conseguido. Me han salido muchas oportunidades para hacer cine. Durante este confinamiento he hecho muchas pruebas de cine online.

¿De aquí o de fuera?

De aquí. De una incluso me han cogido y empiezo a rodar en agosto. Mi personaje no es enorme, pero es una cosita muy chula.

¿Qué tres deseos pedirías ahora?

Salud para mi familia, que se llenen las salas del cine y que el gobierno apoye la cultura.

¿El amor es un deseo o siempre te viene servido?

El amor ya lo tengo. Lo he notado con mis amigos y mi familia. Me he sentido muy querido en esta cuarentena.

¿Y el amor de pareja te viene solo o eres tú el ligón?

Mi personaje en la película es muy echado para adelante, yo soy más tímido en ese sentido.

¿Tu corazón está ocupado en estos momentos?

Prefiero no contestar a esa pregunta