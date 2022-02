«Le doy igual, para él estoy muerta», fueron las palabras de Mari Cielo sobre su padre el pasado mes de agosto. Entonces, no se supieron entender e incluso se enfrentaron públicamente, sin embargo, padre e hija han hecho borrón y cuenta nueva. Lo demostró una foto publicada hace unos días en redes sociales, aunque ha sido ahora cuando uno de los protagonistas ha explicado que han firmado la pipa de la paz. «Con Mari Cielo me he reconciliado. El pasado, pasado está. Es mi hija y la quiero. Gracias a Dios, hoy en día mantengo una estupenda relación con los tres», ha dicho Andrés Pajares. El actor está tranquilo, pues no tiene guerras abiertas con ningún familiar ni tampoco asuntos pendientes que tratar.

Fue justo la semana pasada cuando Mari Cielo posteó una foto de su reencuentro junto a una reflexión que a ella le había servido para pasar página. Tras hablar con su psicóloga consideró que acercar posturas con él también le ayudaría a ella, por lo que no lo dudó y dio el paso. «Con vosotros comparto memes, piel, locuras, sonrisas y hasta algún momento más duro… Pero ayer pasó algo importante en mi vida, y también quería compartirlo con vosotros. He quitado los comentarios, que siempre los tengo permitidos, porque no voy a convertir en un debate de gente a la que conozco, qué le parece que vuelva a ver a mi padre», dijo Mari Cielo Pajares en Instagram. Este texto acompañaba a una foto en la que aparecían muy sonrientes, demostrando que todo vuelve a ser como siempre entre ellos.

Cabe recordar que Mari Cielo rompió a llorar en televisión al narrar la nula relación que en ese momento tenía con su padre. «No estoy muy bien, no me encuentro del todo centrada y estoy con ayuda psicológica…», añadió. Fue poco después cuando Andrés Pajares le pidió a su hija que viviera su dolor en silencio y, además, agradeció el apoyo a quienes habían estado ahí, a pesar de todo. «Es lamentable que un padre tenga que soportar esto. Espero que sea por su estado de salud mental. Le deseo que se mejore y no haga más el ridículo. De nuevo gracias, amigos, por vuestro cariño», escribió él.

Mari Cielo ha aprendido a perdonarse y a reconciliarse con personas importantes de su vida, un paso que ha logrado dar gracias a la ayuda de su terapeuta. «Solo puedo dejaros por aquí una reflexión y algo que le dije en su día a mi psicóloga «que la última frase que has dicho a una persona que te importa, nunca sea una frase de dolor, de resentimiento o de rabia. Hacer las paces contigo hace que puedas hacerlas con todo lo que te rodea y amas», dijo la hija del actor. Esto precisamente fue lo que la motivó para llamar a su padre y dejar atrás cualquier rencilla que existiera entre ellos.

