El lunes 13 de junio llega el gran día para Rosario Mohedano y su familia. A pesar de que el juicio de la ‘Operación Deluxe’ se retrasó, este lunes tienen una cita legal ella y su marido, tal y como ha anunciado la hija de Amador Mohedano: «Después de 9 años se empezará a hacer justicia. Van a dejar pequeño al caso Malaya». Acudirán al juzgado de Plaza Castilla para verse las caras con trabajadores de Telecinco tras la filtración de información confidencial sobre rostros conocidos, un hecho que en su día ya denunció Andrés Fernández, esposo de Rosario Mohedano. Tras mucho tiempo en silencio, habla largo y tendido sobre el sufrimiento que ha vivido él y su familia estos años: «La ‘Operación Deluxe’ llega porque esta gente ha seguido haciendo lo que yo en su día denuncié. Se sentían impunes». Si bien tanto él como la artista están optimistas, no pueden evitar que la inquietud les inunde y es que llevan mucho tiempo esperando.

Andrés asegura que ya ha acudido a dependencias policiales para declarar y desea que por fin se les escuche. De hecho, Andrés está convencido de que ganarán y de que la parte contraria pagará por todo el daño que se ha hecho. «Soy positivo, quiero transmitir un mensaje de positividad. Por fin, después de tantos años, llega este juicio. La Justicia es lenta, pero llega. Acabarán en la cárcel, que es donde tienen que estar este tipo de personas. Van a salir condenados», comenta Andrés en el cantal de Youtube de Javi Oliveira. Palabras que llegan después de que viera la luz su ficha policial en un programa vespertino de la televisión.

La misma versión que ha dado Rosario, quien ha pedido justicia y quien recuerda el juicio que tienen pendiente: «Queremos justicia para que nadie vuelva a sufrir lo que nosotros hemos sufrido porque a una cadena le interesaba anularnos profesional y personalmente, ganando con la publicidad y audiencias mucho dinero (…) Noticia son los juicios penales que tenéis en puertas, el primero el 13 de junio». Cada vez está más cerca el juicio en el que se investiga a los responsables de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Rosario Mohedano se ha hecho eco en varias ocasiones de un «espionaje ilegal» que afectaría a más de 140 famosos. Sin temor alguno se ha dirigido a la productora en la que durante siete años trabajó su madre, Rosa Benito, una relación contractual que ha terminado y que lejos de enterrar las tiranteces, solo las ha multiplicado. «Habéis intentado acabar conmigo muchas veces, pero he resistido a vuestro maltrato diario y no es la cadena, no te equivoques, quien delinque es la productora, no manipules, la cadena se desentiende del daño que hacéis y eso es lo que no te deja dormir. ¿Espina? No, soy vuestra estaca», dijo la artista. Ella, por su parte, interpuso también una demanda contra la productora de televisión al considerar que la maltrataban en programas de Telecinco.