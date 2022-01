La leonesa Andrea Martínez, de 28 años, se dio a conocer gracias a su participación en Miss Universo 2020. Una gala en la que se alzó con la ansiada corona. Ahora vuelve a ser noticia porque su corazón está ocupado. La modelo está saliendo con el vizcaíno Kepa Arrizabalaga, portero del Chelsea, quien también ha formado parte de la selección española de fútbol.

Ambos ha querido hacer partícipes a sus seguidores de este romance. La pareja ha compartido idéntica imagen en sus respectivos perfiles de Instagram donde posan en actitud cómplice. «Sobre nosotros», han sido las palabras elegidas para acompañar esta publicación. Muchos fans han respondido a la publicación, entre ellos, rostros conocidos como David de Gea quien ha añadido el emoticono de una carita sonriente con ojos de corazón.

Los perfiles de Andrea Martínez y Kepa Arrizabalaga

Jóvenes, guapos y con éxito profesional. Andrea Martínez copó titulares a finales de 2020 tras convertirse en la mujer más guapa del país. La joven habla tres idiomas (español, inglés e italiano) y entonces estaba cursando un Máster en ‘Executive Project Management’. SEMANA pudo hablar con ella tras su coronación. «Yo soy de las que creen que todo lo que nos llega es porque nos tiene que llegar. Con trabajo y con esfuerzo, todo te llega. Esto me va a ayudar a formarme como persona y a poder tener la capacidad de darle voz a muchas personas que, a lo mejor, hoy en día no la pueden tener», afirmaba muy emocionada.

Asimismo, reconocía que este título iba a suponer un antes y un después en su existencia. «Me va a cambiar completamente la vida. No sé en qué aspecto, porque a causa de la covid no podemos planear nuestro futuro a muy largo plazo. Yo sé que me a cambiar todo para bien, porque es una experiencia nueva y todo lo que venga será un cambio que me hará crecer. Tampoco me quiero crear expectativas. Sé que va a ir genial y que estoy muy contenta con la organización».

La joven aprovechaba para subrayar que deseaba poder colaborar en obras sociales, acudir a eventos y aportar mucha visibilidad a la organización. «Mi causa es el bullying y por eso me estoy formando también con psicólogos, para dar información correcta y no solo a través de mi experiencia, sino con conocimientos adquiridos, para poder tratar a personas que estén sufriendo este tipo de situaciones o que tengan personas alrededor que lo estén viviendo».

Actualmente, Andrea Martínez mantiene una relación sentimental con el portero del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, de 27 años. El joven es natural de la localidad vizcaína de Ondarroa y se formó en las filas del Athletic Club de Bilbao. Desde 2018 juega en el equipo británico como portero, también ha formado parte de la selección española.