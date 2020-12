Esta joven de León llamada Andrea Martínez, de 27 años, que ha conquistado al jurado por su belleza y su potente mensaje social, posa para SEMANA.

Andrea Martínez Fernández ha cumplido su sueño de convertirse en la mujer más guapa de España. La joven leonesa de 27 años ha sido coronada como la nueva Miss Universo España 2020, en una gala celebrada este sábado en Adeje (Tenerife). Sus credenciales: mide 1’80 cm, habla tres idiomas (español, inglés e italiano) y se encuentra cursando actualmente un Máster Online en Executive Project Management. SEMANA ha hablado con ella solo unas horas después de hacerse con la corona de la belleza y nos revela cómo está viviendo estos primeros momentos como la mujer más guapa de nuestro país.

Andrea, muchas felicidades. ¿Cómo te sientes?

Muy bien, muy contenta. Estoy muy feliz, porque todos los esfuerzos que he hecho han tenido su resultado. Ha sido una competencia preciosa, porque todas mis compañeras han sido geniales, y los mejores recuerdos que me llevo son ellas. Estoy encantada, porque además de haberme llevado la victoria, he ganado amigas. Estoy muy satisfecha a nivel personal.

¿Qué es lo primero que te vino a la mente cuando escuchaste decir tu nombre como ganadora del certamen?

¿Sabes qué pasa? Que yo y la primera finalista nos llamamos Andrea, y nos quedamos un poco en shock, porque no habíamos entendido muy bien quién era la ganadora y la primera finalista. Me quedé en plan, ¿qué pasa? Entonces cuando vino el míster a recoger a la otra Andrea me dije, “ay dios mío, que he ganado”. Entonces fue cuando me giré y estaban todas las chicas aplaudiendo. Ahí fue cuando realmente me enteré de que había ganado, no en el momento de escuchar Andrea Martínez.

¿Te veías ganadora?

Cuando entras en un concurso siempre quieres ser tú la ganadora. Intentas proyectar esa imagen, pero cuando vas conociendo a las demás chicas, te das cuenta de que todas tenemos este tipo de mentalidad. Cada día que avanzaba la concentración, la competencia aumentaba. Ahí es cuando tienes que ser fuerte y decir esta soy yo y voy a darlo todo.

¿Y qué se siente al ser la mujer más bella de nuestro país?

Bueno, yo no considero que sea la mujer más bella, pero sí soy la embajadora que va a ocuparse de traer la segunda corona universal. Ese es mi objetivo.

Te he preguntado por cómo te sentiste al escuchar tu nombre como ganadora del certamen, pero ¿qué has sentido nada más levantarte al día siguiente, sabiéndote ya Miss Universo España 2020?

Pues fíjate, he dormido muy poquito, porque creo que aún tenía la adrenalina dentro. El director de la organización tuvo un precioso detalle conmigo, que fue preguntarme si quería dormir la primera noche con la corona. Yo obviamente acepté y puse en la mesilla de noche la banda con la corona, y al día siguiente, cuando me desperté, lo primero que vi fue el brillito de lo corona y dije: “Ay dios, que soy Miss Universo España”. Ha sido el despertar más bonito de mi vida.

¿Qué te han dicho tus familiares y amigos?

Mis familiares estaban conmigo el día de mi coronación. Vinieron mis padres y hermanos, y estaban súper orgullosos, felices, llorando… Yo procuraba mirarlos durante la gala y no paraban de hacerme gestos para transmitirme que todo estaba yendo bien. Poder disfrutar de la victoria con mi familia ha sido una cosa increíble. Luego, los que no pudieron venir, estaban en el grupo familiar mandándome audios diciéndome que lo habíamos conseguido.

¿Estás notando también el cariño del público?

Está siendo toda una pasada. Cada vez que abro mi Instagram me notifican más seguidores y más mensajes de cariño. Creo que todavía no me estoy dando cuenta de la magnitud del certamen en el que estamos. Es increíble. No me creo que yo sea la representante que va a ir en nombre de España. ¡Es muy fuerte!

¿Cómo crees que va a cambiar tu vida a partir de ahora?

Seguramente a mejor. Yo soy de las que creen que todo lo que nos llega es porque nos tiene que llegar. Con trabajo y con esfuerzo, todo te llega. Esto me va a ayudar a formarme como persona y a poder tener la capacidad de darle voz a muchas personas que, a lo mejor, hoy en día no la pueden tener. Este título me va a cambiar completamente la vida. No sé en qué aspecto, porque a causa de la Covid no podemos planear nuestro futuro a muy largo plazo. Yo sé que me a cambiar todo para bien, porque es una experiencia nueva y todo lo que venga será un cambio que me hará crecer. Tampoco me quiero crear expectativas. Sé que va a ir genial y que estoy muy contenta con la organización.

Ahora que ya eres Miss Universo España 2020, ¿qué crees que puedes aportarnos?

Pues lo primero que me gustaría es que la gente de España pudiera cambiar el concepto de lo que es un certamen de belleza y que se desanclara del antiguo concepto de Miss Universo, en el que solo se juzgaba por la belleza y ya está. Ahora somos chicas que portamos un mensaje, que traspasamos barreras y que queremos dar voz a temas importantes. Y luego, más adelante, poder colaborar con obras sociales, acudir a eventos y aportar mucha visibilidad a la organización. Creo que las cosas tienen ir poco a poco, hoy es mi primer día y tampoco puedo decirte exactamente lo que quiero hacer. Mi causa es el bullying y por eso me estoy formando también con psicólogos, para dar información correcta y no solo a través de mi experiencia, sino con conocimientos adquiridos, para poder tratar a personas que estén sufriendo este tipo de situaciones o que tengan personas alrededor que lo estén viviendo.

¿Sufriste mucho acoso de pequeña?

Sí, bueno, un poquillo… Lo que para mí en su día fue un sufrimiento, hoy es el combustible que me da fuerza para poder fomentar ese mensaje. Ahora mismo estoy completamente serena conmigo misma, que es lo más importante. Al final siento pena por las personas que me han tratado así, porque ahora sé que eran ellos los que tenían problemas, frustraciones, envidias o cualquier otroa cuestión, y lo pagaban con personas que no se lo merecían. Yo puedo caminar por la calle con la cabeza bien alta, sabiendo que siempre he hecho bien las cosas, y puedo mirar a los ojos a cualquier persona y no se me cae la cara de vergüenza. Eso es también lo que yo quiero transmitir. Que seamos honestos, leales y que nos preocupemos de no hacer daño a otros.

Y no solamente con la cabeza bien alta, sino, además, con una corona bien grande…

Qué bonita es Amparo, ¿verdad? Es una corona preciosa, en honor a la única ganadora, hasta ahora, del certamen Miss Universo, Amparo Muñoz.

¿Te da vértigo convertirte a partir de ahora en una cara conocida?

Es la menor de mis preocupaciones. No es algo que me afecte. Además, creo que sería bastante favorable, puesto que lo que estamos intentando conseguir es visibilidad a través de la organización, para poder cambiar la sociedad española. Cuanto más se me conozca a mí, mas visibilidad voy a poder transmitir a la organización y de esta manera crecer juntos. No me asusta, de hecho es algo que tenemos que buscar.

¿Te veremos en realities como Supervivientes o Masterchef, como han hecho otras misses?

Respecto al segundo, no sé preparar ni un filete (se ríe). Para la cocina soy nula. No me gusta y tampoco me interesa, así que descartado. Supervvientes sería un reto. Te abandonan en una isla y eso sí que podría resultarme más interesante. En Gran Hermano no me metería jamás en la vida, aunque nunca se debe decir nunca, pero desde luego, no es mi prototipo de programa.

Y si te pregunto ¿cómo está tu corazón? ¿Qué me responderías?

Pues te diría que estoy solterísima y sin tiempo, ni ganas, de conocer a nadie. Entre mis planes está el trabajar muchísimo. Quiero trabajar en mí y trabajar en los nuevos proyectos que me surjan a partir de ahora. Pero claro, luego basta que digas eso para que aparezca aquí el amor de mi vida, pero de momento, si puede esperar, que espere un rato…

¿Cómo te planteas el futuro más cercano?

Pues habiendo dado el cien por cien de mí, como cada vez que me planteo un objetivo. Espero también poder clasificarme lo más alto posible en el certamen internacional, si no es para llevarme la corona, pues para llegar lo más alto que pueda. Creo que este año va a ser como una mili. Tengo un año de preparación intenso por delante, que me va a aportar cosas muy importantes para mí en un futuro. Nunca se sabe porqué estoy yo aquí, porqué la vida me ha puesto en este lugar. Entonces, vamos a ver qué me depara el futuro y porqué soy Miss Universo España. Vamos a ver cuál es mi misión.

Localización: Los Olivos Beach Resort (Sand&Sea Resort Tenerife)

Coordinación: José Toré