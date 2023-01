han dado un paso más en su relación . Aunque pasaban mucho tiempo juntos, todavía no tenían un hogar por y para ellos, situación a la que han querido poner remedio. Ha sido la colaboradora de televisión quien ha compartido las primeras imágenes dey que a la hispalense le ha hecho incluso llorar de emoción. Así lo reflejan las instantáneas que ella ha posteado, pues en ellas se pueden ver sus lágrimas y además estancias como, por ejemplo su habitación.

«Una aventura que ni en mi peores o mejores sueños, acabarían de esta manera, nene. Del hotel Palma Real, a Playa fatal, de ahí a Cabeza de León, de ahí a Cayo Paloma y finalmente acabamos en este trocito de hogar, ahora a seguir caminando despacio, sin prisas, en nuestro sitio y con nuestra *Carpeta*», ha dicho Anabel Pantoja. La también influencer acaba de firmar los papeles para formalizar el alquiler de su nuevo hogar, estancia en la que incluso han puesto una hucha, quién sabe si para futuros proyectos en común. Ahora residirá a caballo entre Madrid y Gran Canaria, un ritmo frenético por el que Anabel está dispuesta a luchar y es que en la capital ella tiene también muchos trabajos en televisión, por lo que estará más cerca de su día a día laboral.

Les queda mucho por delante, de hecho, necesitan tener tiempo para amueblarla y ponerla a su gusto, pero no pueden estar más felices. Sellando esta etapa con un beso en el hall de su casa, Anabel ahora pasará mucho más tiempo en Madrid que antes. Eso sí, no renuncia a la vivienda que tiene en propiedad en el sur de las Palmas de Gran Canaria, donde incluso tiene jardín, piscina y vistas al mar, todo un casoplón que visitará cuando pueda escaparse con o sin Yulen. Allí tiene grandes amigos y, sobre todo, un grandísimo cariño por una tierra que le ha dado mucho.

Con las llaves entregadas y un montón de planes por hacer, ahora los dos quieren mirar hacia el futuro, aunque tampoco se quieren apresurar. Por ello, irán dando pasos firmes, pero sin adelantarse demasiado. Él centrado en su trabajo como jugador profesional de esgrima y ella como influencer y comentarista en la pequeña pantalla, pueden presumir de no solo triunfar en el amor, sino también en lo profesional, siendo precisamente la televisión el vínculo que les unió.

No ha sido nada fácil encontrar una casa que cumpliera con todos los requisitos que ellos buscaban. Aunque la búsqueda comenzó en el mes de noviembre, no ha sido hasta ahora cuando se han instalado en el que es su nuevo nidito de amor. De este modo, Anabel Pantoja y Yulen confirman que su historia de amor va viento en popa, a pesar de que nadie creía en que pudiera funcionar. Cabe señalar que su relación se inició en ‘Supervivientes’ en el mes de junio y, desde entonces, apenas se han separado, tanto es así que han estado presentes en golpes de la vida del otro. Fue a finales del pasado año cuando Anabel tuvo que afrontar la muerte de su padre, Bernardo Pantoja , durísimo varapalo en el que Yulen no le soltó de la mano ni un momento y que, sin duda, demostró a Anabel que siempre que lo necesitara podría contar con su novio.