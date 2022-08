Anabel Pantoja y Yulen Pereira siguen adelante con su verano de ensueño. Apenas unos días después de aterrizar en España tras disfrutar de unas vacaciones de lujo en Egipto, la colaboradora de ‘‘Sálvame’ y su novio siguen sacando todo el partido del mundo a sus días de descanso. Ahora se encuentran en Ibiza dando rienda suelta a su amor en alta mar, a bordo de un yate en el que surcan las aguas del Mediterráneo en compañía de unos amigos.

Tras su estancia en Oriente Medio, la pareja se ha dejado ver ahora en un plan mucho más relajado, en el que no faltan elementos que la colaboradora adora: playa, sol, bebidas refrescantes y juegos en el agua. Y es que basta con ver sus imágenes juntos para comprobar cómo se divierten juntos. Mimos, carantoñas, miradas cómplices y empujones a las aguas de la isla pitiusa. Diversión y romance a partes iguales.

Anabel presume de cuerpazo en un yate en Ibiza

Para pasar estas noches juntos en Ibiza, la sevillana y el campeón de esgrima han elegido un hotelazo donde han sido vistos disfrutando de cena por todo lo alto. También los desayunos han sido de auténtico lujo. Anabel, generosa, no escatima en gastos cuando toca pasárselo bien. Por eso, en compañía de algunos miembros de su pandilla, ha alquilado un barco en el que se ha bañado en altamar con un minúsculo bikini y champán.

Anabel, que ha perdido 13,5 kilos durante su estancia en ‘Supervivientes’, luce ahora una figura más estilizada que antes. La andaluza siempre se ha sentido orgullosa de su figura, pero ahora está más contenta aún si cabe con su silueta. También desea desconectar todo lo que pueda de los medios. A su llegada a la isla le han preguntado qué opina de los rumores que señalan que Isabel Pantoja podría estar en contra de su relación con Yulen. «¿Ha hablado ella?», ha respondido, incrédula. La sobrina de la tonadillera asegura que ha estado alejada de las noticias del corazón en los últimos días: «Sinceramente, no he visto nada y ahora me voy a descansar, a disfrutar, a seguir con mis vacaciones que solo me he ido una semana».

«Estoy muy bien, voy a seguir con las vacaciones», dice Anabel Pantoja

«No te voy a responder a nada. Estoy muy bien, voy a seguir con las vacaciones y que nada», sostiene. Prefiere no echar más leña al fuego antes de retomar su trabajo en Telecinco: «Sí. Que la gente que quiero esté bien y todo vaya fenomenal a todo el mundo». Enamorada de nuevo, Anabel Pantoja no desea que nada ni nadie empañe los días de felicidad que está viviendo al lado de Yulen, con el que ya ha recorrido numerosos destinos de ensueño: desde la tierra de los Faraones, a Cádiz, Madrid y, ahora, Ibiza.