Han avisado a toda la familia para que vaya a verlo. El estado de salud de Bernardo Pantoja sigue siendo muy delicado. Cada día más. Lo cierto es que ha empeorado bastante. Por eso, los facultativos se han puesto en contacto con sus familiares para comunicarles que estén cerca de él. Ante esta situación, Anabel Pantoja ha hecho las maletas y ha partido rumbo a Sevilla para reunirse, una vez más, con su padre. Son horas especialmente delicadas y quiere estar a su lado ahora que tanto la necesita.

«Mi padre está mal, está enfermo. Hay veces que está y no está. Los médicos nos han dicho que mi padre tiene que estar muy, muy tranquilo. Lo único que pido es respeto. Es una persona que está en el hospital», ha dicho en ‘Sálvame’. «Mi padre está en un hospital, y no bien», insistía. Por este motivo se ha dirigido a su tía abuela, Magdalena, para pedirle que deje de lanzar acusaciones contra su familia. La hermana de la desaparecida doña Ana, sentada en el plató del programa, ha dicho cosas que para la sevillana no proceden ahora: «Vamos a dejar de hacer circo porque la situación no está bien».

«Haré todo lo posible para protegerle»

«No soy la dueña de nadie, solo soy su hija. Él no se mete en mi vida. En el momento que yo vea peligro haré todo lo posible para protegerle», destacaba. «Esa persona si tanto le quiere debería tenerle respeto. Los quereres y las admiraciones se demuestran de otra manera. Yo no me tengo que defender. No me voy a poner ficha».

Anabel Pantoja no admite ni una sola crítica más por no haber estado las 24 horas del día al lado de su padre desde que fuera ingresado en un centro hospitalario: «Yo estoy con cuando tengo que estar. Si hago unos bailes de mierda es porque tengo que pagar muchas cosas, entre ellas ayudar a mi padre». Asimismo, ha dejado claro que no tiene por qué dar más información sobre la evolución de su padre, ya que se trata de una persona que vive ajena a los medios y su diagnóstico «es privado».

«Si me tenéis cariño, que no sea un circo esta tarde porque no lo estoy pasando bien. La situación de él no es la misma de cualquier paciente. Yo estoy lejos… Parad ya. Respeto a una persona que está hospitalizada. Que ni no se llamara Pantoja y se llamara García no estaría ahí», insistía.

Este nuevo viaje a Sevilla es el segundo que realiza la sobrina de Isabel Pantoja para reunirse con su padre en el hospital. Hace ocho días fue al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Desde allí compartía una bonita imagen sujetando la mano de su padre. Junto a la instantánea, un texto muy sugerente: “Ya está aquí tu princesa”. La fotografía reflejaba el amor y el apoyo incondicional que siente por su progenitor. Aunque la relación con él no es tan fluida como la que tiene con su madre, Anabel siempre se ha mostrado respetuosa con su padre, al que ayuda económicamente desde hace años. «Tengo que trabajar para que a ese que está ahí no le falte de nada», ha explicado recientemente.

