“Aquí termina y comienza una etapa. Una época que jamás voy a olvidar, que siempre será un buen recuerdo aunque he pasado tardes muy malas, siempre aprendo y me quedo con lo bueno. Aprendo de los demás y nunca voy a olvidarme de todo lo vivido. Os quiere vuestra dramática Pantojita”. Estas fueron las palabras de Anabel Pantoja el pasado 31 de agosto tras pisar por última vez el plató de ‘Sálvame’ y cogerse un tiempo de descanso para preparar su gran fiesta de boda con Omar Sánchez y posteriormente la luna de miel. Sin embargo, han pasado los meses y Anabel Pantoja cada vez está más alejada del programa de televisión que tantas alegrías y disgustos le ha dado a partes iguales. ¿Qué ocurre con la colaboradora de televisión?

SEMANA desveló en exclusiva que Anabel Pantoja abandonaba ‘Salvame’

Fue SEMANA quien desveló en exclusiva que Anabel Pantoja quería abandonar de manera definitiva ‘Sálvame’ y a pesar de que ella lo negó de manera rotunda, después pudimos mostraros las pruebas de que ella había dicho esas palabras. Pero, ¿por qué querría dejar su puesto de trabajo que le dio el salto a la fama? Lo cierto es que después de que el programa sacara delicadas informaciones que le harían daño y la perjudicaban de manera personal, la sobrina de Isabel Pantoja no va a permitir ni más humillaciones ni ninguneos y eso es lo que ella cree que se le ha hecho durante los últimos meses de programa. Esta sería la razón clave.

Por si fuera poco, los conflictos familiares también acaparan en muchas ocasiones parte del programa y ella no quiere entrar más en esas disputas. Tal es el asunto que aunque Kiko Rivera e Irene Rosales ya se hayan sentado en un plató de televisión después de su marcha, ella ha preferido hacer lo contrario y no ha vuelto a los pasillos de Telecinco. Quiere enfocar su carrera como una reputada influencer y por ello quiere dejar atrás cualquier asunto que le perjudique.

La sevillana no ha vuelto a pisar el plató desde el 31 de agosto

Aunque ella negó que dejaba ‘Sálvame’ de manera definitiva, lo cierto es que no ha vuelto al plató de televisión. Ahora con la llegada de estas fechas tan importantes como son la Navidad y con las idas y venidas desde las islas Canarias a Sevilla y al contrario, no entra en sus planes regresar al plató. Muy centrada en su carrera como influencer y como diseñadora con sus joyas que están siendo un gran éxito.

Eso sí, aunque no regrese al programa de la tarde de Telecinco sigue guardando una excelente relación con algunas de sus compañeras, como es el caso de Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama incluso hizo una escapada a Sevilla con Anabel como anfitriona. La decisión de la sobrina de la tonadillera de no regresar a la tele no ha supuesto ningún problema en sus relaciones personales con algunos miembros del programa.