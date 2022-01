Anabel Pantoja ha confirmado su ruptura con Omar Sánchez en el plató de ‘Sálvame‘. Profundamente triste, la sevillana ha explicado que llevaban tiempo distanciados y que sigue sintiendo «cariño» y «afecto» por el canario, pero a ella se le acabó el amor. Lo cierto es que los rumores sobre una crisis entre ellos llevaban días sonando con fuerza. No en vano, fue Kiko Matamoros quien dio la noticia del final de su relación.

El colaborador ha explicado que «lo sabía» y «lo había hablado con algún compañero, como Belén Esteban». Sin embargo, la de Paracuellos no le contó nada: «Me lo negó, pero creo que lo sabía. También lo había comentado con Kiko Hernández«. El madrileño ha dejado claro que «a Anabel no se le ha quedado pequeño Canarias. Es más, su intención es seguir allí haciendo su vida y quiere comprarse una casa. No es un problema territorial. Se le ha roto el amor. Es un problema de convivencia con su pareja. No es que se quiera ir a París como influencer», decía. Incluso lanzaba una advertencia a su compañera que la hacía romper en lágrimas: «Que no confíe demasiado en determinadas personas».

Kiko Matamoros lanza un consejo a Anabel Pantoja: «Que no confíe demasiado en la gente»

«No sé si Anabel casa en su nuevo mundo, en su nuevo círculo, en sus nuevas amistades», continuaba Matamoros. Según él, Anabel debería tener cuidado con su nuevo entorno: «Mi consejo es que no confíe demasiado en la gente que posiblemente no haya una base sólida para darle determinada confianza… Podría ser mentira lo que me han contado a mí, pero se ha lanzado de manera muy malintencionada».

«A Anabel le tengo mucho cariño porque es un ser muy susceptible de sufrir, muy vulnerable, y no me gustaría que nadie estuviera jugando sucio con ella. Sabía de sus crisis hace tiempo y la veía más o menos fuerte, por eso me pasé de frenada. Yo no quiero que ella esté mal», continuaba Matamoros. «Es un mundo muy clasista y competitivo y en un momento dado, sin tú quererlo, puedes despertar envidias, recelos, campañas que están en juego», insistía. «Hay gente que se puede intentar aprovechar de ella».

Matamoros, a la sevillana: «Mira bien a quién le haces una confidencia»

La sevillana, que se ha armado de valor para contar los motivos de su decisión a la audiencia de Telecinco, ha dado las gracias a su compañero por sus consejos. «Tengo que darle las gracias, porque lo que me ha contado me ha dejado muerta. He flipado en colores. Me ha contado con detalle cosas de mí. Le he demostrado que no ha habido una tercera persona. Ha dado en muchos clavos. Una persona que me quiere traicionar me ha querido traicionar para joderme. No desconfío de nadie, pero él me ha dado fechas y círculos. Si tengo que contratar a Colombo, lo contrato», decía.

Matamoros se dirigía a ella para seguir aconsejándola: «Anabel, si me lo permites. Yo no me desgastaría en eso. Mira bien a quién le tienes que hacer una confidencia y huye a quien se quiera aprovechar de ti. Evita que puedan jugar sucio contigo. Trabájatelo». Anabel zanjaba: «Me molesta que se diga que yo dejo a Omar Suárez por terceras personas porque no hay nada».

