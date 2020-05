Anabel Pantoja es la protagonista del nuevo número de SEMANA, donde nos abre las puertas de su nidito de amor con su prometido, Omar Sánchez, en Canarias. Allí es donde está precisamente pasando la cuarentena. La joven pareja ya disfruta de la fase 2 de la desescalada y no paran de hacer planes con amigos para disfrutar de la buena temperatura que ya hace en la isla.

Aprovechando que ya se pueden hacer planes fuera de casa, Anabel Pantoja y su pareja se han ido a una playa para hacer snorkel. Sin embargo, han sido tantos los días que no han podido salir al mar que la inexperiencia le ha jugado una mala pasada a la colaboradora de ‘Sálvame’.

Ella misma explicaba que había tenido un accidente. «Estas son las consecuencias de ir a hacer snorkel sin experiencia y caerme. Os recomiendo siempre venir con escarpines y no peguéis el gran patonazo que me he dado yo», declaraba mostrando las consecuencias de la caída. En la espinilla enseña la sandra de la herida que se ha hecho al caerse.

A pesar del percance, Anabel Pantoja ha podido seguir disfrutando de la playa. Tanto es así que se ha podido hacer dar varios baños en el mar. En uno de estos momentos, no ha dudado en cantar la canción de su programa mientras nada mirando a la cámara: «Sálvame, ven nadando a ti… Sálvame, soy un naúfrago», entona mientras le graban.

La sobrina de Isabel Pantoja ha pasado todo el confinamiento en Canarias, donde se mudó hace unos meses para empezar una nueva etapa con su prometido. Aunque se iban a casar este año en Sevilla, la pareja ha tenido finalmente que traspasar el enlace para el próximo año por culpa de la crisis del coronavirus.

Sin embargo, la cuarentena no parece haber sido tan dura en casa de Anabel Pantoja. Y es que la colaboradora se ha convertido, sin lugar a dudas, en la reina de estos días, ya que no ha parado de compartir publicaciones en sus redes sociales. Sus bailes han causado sensación, tanto que todo el mundo habla de ella tanto dentro como fuera de las redes sociales.

Esto le ha servido para hacerse con una sección en el programa ‘Sálvame’. La organización del programa se ha tenido que reinventar para buscar contenidos durante esta etapa tan dura, y lo ha conseguido. A Anabel Pantoja le ha tocado el papel de poner a sudar a todos sus compañeros en el plató. Con videollamada por Skype ha protagonizado la sección ‘Puesta a Panto’ para que todos nos moviéramos en casa.

Ha puesto en forma a todos sus compañeros de ‘Sálvame’

Y es que si bien es cierto de que quizá no sea la más capacitada para dar consejos de fitness, sí que es la más divertida en hacerlo, porque ha demostrado que lo importante es disfrutar mientras se hace deporte, se cultiva el cuerpo y la mente, mientras tratamos de quemar esos evidentes excesos que todos estamos haciendo por mero aburrimiento o ansiedad.

Con ello, cumpliendo con el encargo que los directores de ‘Sálvame’ le han pedido, Anabel Pantoja se ha calzado las mallas de deporte para poner a sudar en directo a sus compañeros a través de videoconferencia. Lo que más ha llamado la atención del vídeo, que pronto se ha hecho en viral, no es tanto el estilismo con el que Anabel Pantoja nos deleita o cómo sus compañeros le siguen la bola con sus extraños movimientos. Lo que más juego ha dado ha sido la canción elegida para poner en forma a sus amigos: el último single de su tía, lo que ha sorprendido a muchos, que desconocían que el nuevo hit de la tonadillera también sirve para ponerse en forma en casa.

Protagonista del número de SEMANA, a la venta desde este miércoles

La colaboradora de televisión ha aprovechado estos días de cuarentena para terminar de decorar la que es su casa y la que será después de dar el ‘sí, quiero’. Un coqueto dúplex en Canarias que ha querido compartir con todos los lectores de SEMANA en un amplío reportaje en exclusiva donde nos muestra todos los rincones de su casa.

En el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, encontraréis todas las fotografías de Anabel Pantoja posando en el nidito de amor junto a su prometido Omar Sánchez. Además, es la primera vez que el novio de Anabel posa en una revista, otra prueba de amor que confirma que ambos están locamente enamorados. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja ha dejado todo por estar junto a Omar: su piso, Sevilla, sus amigos y su conocida familia.