30 velas no se soplan todos los días. Además, Omar Sánchez lo hace tras regresar de uno de sus mayores retos: su primera gran aventura televisiva en ‘Supervivientes’. El prometido de Anabel Pantoja está de celebración y su chica le ha dedicado una tierna felicitación vía redes sociales en la que ha aprovechado para abrir su álbum más personal. No solo eso, también le ha sorprendido con un preciado regalo, algo que el canario llevaba mucho tiempo deseando.

Omar se encontró el regalo nada menos que debajo de la almohada de su cama. «El diente por el momento no se me ha caído», bromeaba ante el estratégico lugar en el que su chica había colocado el paquete. Ante su sorpresa inicial finalmente al ver el contenido del regalo no ha podido más que exclamar: «¡El reloj que yo quería!». Anabel ha acertado, sin duda, y es que sabía bien que su pareja deseaba este reloj inteligente creado por una conocida empresa tecnológica. Tiene muchas prestaciones como barómetro, altímetro, brújula y también mide el ritmo cardíaco. Un artículo de última tecnología al que seguro que Omar sacará el máximo partido ya que es un deportista nato.

Con motivo de esta señalada fecha, Anabel también ha sorprendido a su chico haciendo partícipes a sus seguidores de su álbum más personal. En el mismo ha incluido una imagen muy especial, la primera vez que viajaron juntos a Canarias. Un lugar en el que hoy han formado un hogar en la localidad de Pozo Izquierdo. «18.590 momentos, ¿Cuál? Feliz Vida Negro #30», le decía con mucho cariño.

Una gran fiesta de bienvenida

Omar ha podido celebrar este 30 cumpleaños en casa junto a los suyos después de tres meses de intensa aventura en los Cayos Cochinos de Honduras. A su regreso, Anabel le había preparado una gran fiesta inspirada en el reality más extremo de Mediaset. No faltaba detalle y todos los invitados, entre ellos, muchos amigos de la pareja, han sentido cerca la vida salvaje de ‘Supervivientes’. El decorado del patio de su casa se ha transformado en una prueba de recompensa del programa de aventuras. El logo esta vez llevaba las iniciales del canario, también había incluido una figura del expulsado a tamaño real y no faltaba un cheque de ganador.

En esta ocasión Omar no ha tenido que batirse en duelo para alcanzar un sabroso manjar. Y es que la comida y la bebida abundaba y ha hecho las delicias de los presentes: sandwiches, cremas de chocolate… «Volver después de tres meses a la casa que monté, formé y convertí en mi hogar. Llevo una vida de Rica, mi gente, una tropical, una guitarra y mis cholas», publicaba feliz la sobrina de Isabel Pantoja al tener cerca de nuevo a su pareja. El canario se convirtió en el noveno expulsado de esta última edición de ‘Supervivientes’.