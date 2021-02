Anabel Pantoja ha posteado una imagen en sus redes sociales que ha sonado a despedida de ‘Sálvame’, ¿dejará realmente el programa?

Aunque Anabel Pantoja parecía que iba abandonar ‘Sálvame’, finalmente no sucedió. David Valledeperas le pidió antes de leer su carta de despedida que reflexionara y pensara bien la decisión, por lo que aceptó darse unos días de descanso en la tierra de su pareja. Ahora la sobrina de la tonadillera estará centrada en desconectar y meditar sobre qué quiere en su futuro profesional, sin embargo, una publicación en sus redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas. Con 10 fotografías que resumen su paso por el programa, Anabel Pantoja ha escrito un mensaje que no ha hecho otra cosa que sembrar la duda acerca de una posible salida del programa. «Una montaña rusa que jamás podré explicarle a mis hijos…Gracias por todo lo vivido, sois únicos…@salvameoficial», ha escrito la colaboradora de televisión. Sus declaraciones suenan a despedida del espacio de Mediaset, tal y como le han comentado muchos de sus seguidores de Instagram, pero ¿qué quiere decir realmente?

La joven de 34 años no está pasando por un buen momento y así lo ha manifestado en multitud de ocasiones. La guerra familiar que mantienen los suyos la pone en el disparadero y, a pesar de que ella quiere mantenerse en un segundo plano, trabajar en ‘Sálvame’ no le permite hacerlo, al menos del todo. Por ello, y tras un tiempo de ataques Anabel Pantoja ha tomado la determinación de alejarse durante un tiempo de las cámaras. Se prefiere centrar en sí misma y ver todo con distancia, no obstante, este post podría dejar claro qué es lo que realmente quiere hacer. Todo apunta a que tiene más que claro que dejará el espacio vespertino y que se enfocará en su trabajo como influencer, lo cual le reporta grandes beneficios a final de mes. Aunque su línea de joyas le ha traído más quebraderos de cabeza que otra cosa, hasta ahora ha decidido no abandonarla al estar unida por un contrato que debe cumplir.

Tras su enigmático mensaje en su perfil de Instagram, Anabel Pantoja ha recibido mensajes muy especiales, entre los que destaca el de su prometido, Omar Sánchez. El canario le dice «Aquí estoy y estaré siempre», al igual que Sergi Ferri, compañero de ‘Sálvame’ que le recuerda todo lo que la van a echar de menos o Amor Romeira que le recuerda que la ama», no obstante, esto tan solo es un ejemplo del continuo goteo de comentarios que se puede leer en esta red social. Algunos de ellos le señalan que si lo deja ganara en tranquilidad y otros le dicen que la añoraran en pantalla, por lo que hay opiniones para todos los gustos.

Justo en uno de los días más importantes para ella Kiko Rivera la sorprendió en pleno directo. El DJ quiso tener un gesto con su prima y le mandó palabras de ánimo para que reflotara después de todo lo que le ha tocado vivir últimamente. «Tú eres parte de mí, siempre. Eres de las personas que más quiero en esta vida. Eres mi prima, eres mi hermana, eres mi amiga, eres todo. No me gusta verte triste. Que yo tenga problemas no significa que sean vuestros. Tampoco pido que estéis conmigo cada minuto. Quiero verte bien. ¡Ya vendrán momentos mejores! Llegarán momentos en los que nos podamos ver. Cuando pase esto de la pandemia, que es una desgracia», dijo el músico.