Estamos a punto de encarrilar la recta final de ‘Supervivientes‘ y los concursantes ya comienzan a notar los estragos de estos meses atrás. Los estados anímicos cambian de un momento a otro. Cosas que en su momento no le dabas importancia, una vez que te das cuenta de que pronto saldrás de la burbuja de estar en Honduras, comienzan a afectarte. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Anabel Pantoja, que se ha roto completamente con Yulen al desvelarle la promesa que le había hecho a su madre y no ha podido cumplir. La colaboradora de televisión se ha derrumbado al confesar que le había prometido a Merchi que no iba a hacer topless y, finalmente, lo ha hecho en diferentes ocasiones.

«Quiero hablar con mi madre para que me perdone. Le prometí que no iba a hacer topless«, le decía al esgrimista en la playa mientras que él le abrazaba. Anabel Pantoja está muy preocupada por cómo estará viendo su madre su paso por el concurso por todo lo que le está pasando allí. Sin embargo, la colaboradora se refiere al hecho de que haya hecho topless. Sin embargo, los colaboradores en el plató aseguran que Merchi podría estar enfadada con su hija por otros aspectos antes que el hecho de que presuma de pecho en la playa.

La madre de Anabel Pantoja está muy molesta con su hija pero por otro asunto

Anabel Pantoja no se imagina que a su madre no le ha gustado nada el reencuentro entre ella y Arelys, la madre de Yulen Pereira. Merchi estalló tras el encuentro de ahora suegra y nuera que se produjo este domingo en ‘Conexión Honduras’. La madre del esgrimista ha sido muy crítica con la colaboradora de televisión y en varias ocasiones ha asegurado que no le gustaba para su hijo. Además, desvelaba que ella se acercaba al deportista de élite por interés propio. La colaboradora no se imagina todo lo que Arelys ha contado de ella y que eso haya sido precisamente lo que tiene realmente enfadada a Mercedes Bernal.

«Qué falsedad, madre mía, qué ingenua mi hija», comenzó diciendo Merchi tras ver las imágenes de su hija con Arelys. «Sabía perfectamente que mi hija la recibiría con todo su corazón y alegría. Y no le ha importado no recibir su merecida visita. Qué pena me ha dado, pero ella es transparente lo que otras NO… Ahora, Anabel le ha ayudado mucho a su hijo, pero, en los programas que se ha hecho en televisión, ¿no decía que era la que se aprovechaba y se acercaba a él? Digo yo que también necesitarán mi OK, qué risa me da», ha continuado explicando. Unas duras palabras que presagian que la relación entre las dos consuegras no va a ser del todo buena.