El presentador le ha echado en cara a la colaboradora ir poco a ‘Sálvame’ por temor a hablar del clan Pantoja: «Venir a un plató no es cargar contra tu familia».

Han sido muchos días de tensión los que ha vivido Anabel Pantoja desde que salió a la luz su distanciamiento con Belén Esteban. Una disputa por un asunto relacionado con las respectivas joyas que cada una vende a través de las redes sociales y que ha pasado una enorme factura a la sevillana. La sevillana está en el punto de mira desde que la ‘Princesa del pueblo la acusara de haber llamado por teléfono a la empresa donde ambas colaboran para quejarse por su presencia. Según la ex de Jesulín, Anabel se puso en contacto con ellos para advertirles: «Me vais quitar la clientela”.

Jorge Javier recrimina a Anabel que trabaje tan pocas horas en ‘Sálvame’

El conflicto entre ambas colaboradoras ha despertado un enorme interés mediático. Asimismo, ha puesto a Anabel entre las cuerdas. ¿Siente celos profesionales de Belén Esteban? ¿Teme perder cuota de mercado ante su rivalidad con su compañera? Muchos colaboradores han recriminado a la andaluza su actitud. También le han echado en cara haber evitado ir al plató de ‘Sálvame’ tras estallar la tormenta entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Indignado, el presentador le ha echado una reprimenda: «Hasta los 50 te la juegas: o trabajas o vives. Es así. Estoy rodeado de muchísima gente con muchas lamentaciones que cuando llegan a cierta edad dicen: ‘Ay, y ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho de mi vida?’ La vida nos gustaría que fuera de otra forma, pero es echarle horas y horas al trabajo y no queda otra. Es así y no tiene otro secreto. Y además te tiene que encantar todo para que te vaya bien, porque a lo mejor ni echándole horas te va bien. Es obligatorio echarle horas».

Anabel se defiende: «Yo salgo de aquí y sigo trabajando»

Tras escucharlo, la colaboradora se defendía: «Yo entiendo que soy un personaje público y podéis hablar y decir lo que pensáis de mí, por supuesto. Pero yo salgo de aquí y no dejo de trabajar. Yo sigo trabajando, y no solo en las redes. Tengo cosas. Habéis hablado todo y llega un momento en que vale, la bromita, que si soy muy comodona… El director siempre me dice: ‘Siempre tienes problemas, siempre tienes vacaciones'».

A continuación, añadía: «Tengo 34 años. Y por supuesto que hasta los 50 o los 60 no sabemos lo que nos puede pasar. Pero he tenido alrededor muchos casos de gente que ha tenido posibles y luego se ha visto en nada. Tengo mis posibles. ¿Se pueden ir a la mierda? Sí, pero los tengo. He sabido guardar como una puñetera hormiga, ¿vale? Yo no me compro coches de lujo, no me voy de viaje por ahí. Me conformo con estar al lado del mar en Canarias, com una cerveza Tropical y haciendo un asadero con los amigos, que es comprar dos kilos de carne y disfrutar de la vida».

«Yo vengo aquí y le doy las gracias a los directores, a la cúpula y a ti y a todos por darme trabajo. Porque por supuesto vengo aquí encantada cuando no hay temas familiares. Pero cuando hay temas familiares entiende que no quiera venir», explicaba Anabel. Jorge Javier Vázquez le recordaba que «a los 34 años nadie está cubierto» porque «la vida es larguísima» y «no conozco a nadie que diga que a los 34 años está cubierto». E insistía: «Es que los Pantoja vais a los platós para hablar de vuestra vida. Y esto es así. Lo que no puede ser es que tú por miedo o por no verte inmersa dejes de trabajar porque todos lo hacen. Tienes que inventarte la manera de estar aquí como hacen todos: sin que te duela y haciendo frente a todas las situaciones».

Jorge Javier, a Anabel: «No te quedes a medio gas»

«Se me ha ofrecido venir a un ‘Deluxe’ y podría aprovechar la tajada, pero no puedo hablar de mi familia», destacaba la colaboradora. Jorge Javier, tajante, le ha recordado que «venir a un plató no es cargar contra tu familia». Ella le replicaba: «Por eso estoy en el diario tirando capotazos. Os admiro a todos… Temo venir aquí».

Jorge Javier concluía la cuestión aportando un recordatorio a su compañera: «Lo que no puede ser es que desde que empezaste en la televisión, que tenías unas expectativas muy bajas, con lo que has conseguido en tan poco tiempo te quedes a medio gas pudiendo echarle más fuelle y pudiendo conseguir más. Todavía puedes dar muchos más pasos. No te quedes a medio gas». Kiko Matamoros, por su parte, zanjaba: «El día que no estés aquí olvídate de todo lo demás».