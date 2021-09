La sobrina de Isabel Pantoja ha felicitado a su padre por su cumpleaños justo cuando la polémica por la no asistencia de Bernando Pantoja está de actualidad.

Mucho se ha comentado en las últimas semanas sobre la decisión de Anabel Pantoja de celebrar su boda en La Graciosa, Islas Canarias. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha tomado esta decisión a pesar de que en un primer momento quería celebrar este día tan especial en Sevilla. El hecho de que quiera dar el ‘sí, quiero’ en las islas que la acogieron ya hace un año cuando se fue a vivir con Omar Sánchez ha provocado un revuelo de críticas.

Y es que su padre, Bernardo Pantoja, no podrá viajar hasta allí para estar presente en el día de la boda de su hija. Su estado le impide coger un avión y viajar luego hasta La Graciosa, ya que no es accesible para personas con problemas para andar, como es el caso de su padre. Aún así, Anabel espera poder celebrar su boda en Sevilla en los próximos meses. La influencer fue increpada por celebrar su boda en una playa de difícil acceso para su padre, quien tiene movilidad reducida y quien por ello se caía de la lista de invitados. Tan solo un día después de este hecho, varios ecologistas le amenazaron con presentarse en su enlace si su boda tenía lugar en La Graciosa, pues creían que no iban a respetar el paraje natural.

Ahora con una publicación en Instagram, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido revelar la verdadera relación que tiene con su padre. Ha sido a través de una felicitación por el cumpleaños de su padre: «Feliz cumple Papá. Gracias por darme la vida ojalá lo celebremos pronto juntos! Pero sin tarta! 🎂😂», escribe con el deseo de que puedan celebrarlo lo antes posible.

Anabel Pantoja revela en qué punto está la relación con su padre

Parece que la decisión de hacer la boda en las Islas Canarias no ha sentado mal a Bernardo. La felicitación de su hija en las redes sociales se ha convertido en una forma de desvelar en qué punto está la relación entre padre e hija. De hecho, mucho se habla siempre de que podrían no estar muy unidos, pero lo cierto es que entre ellos sigue reinando una buena relación. Lo que ocurre es que Anabel Pantoja nunca ha sido muy dada a compartir publicaciones junto a sus padres. Si lo ha hecho ha sido por una razón justificada, como días de cumpleaños, reencuentros después de meses sin verse…

A punto de vivir el día más feliz de su vida

La pareja se encuentra en la recta final de su soltería antes de comenzar una nueva etapa: la de casados. Anabel Pantoja y Omar Sánchez se darán el ‘sí, quiero’ el próximo mes de octubre después de tener que retrasar su boda por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. La pareja ha elegido la pequeña isla de La Graciosa para celebrar el gran día que pondrá el broche de oro a los más de tres años de relación que lleva la colaboradora de televisión y el exconcursante de ‘Supervivientes’. Después de sus respectivas despedidas de soltero, ambos han viajado hasta la isla canaria para ultimar todos los detalles de su enlace, aunque ya están de vuelta.

Anabel Pantoja compartía hace unas horas una galería de imágenes a través de su perfil donde revelaba que se encontraba en La Graciosa acompañada por su futuro marido. La pareja ha acudido a la isla para ultimar todos los detalles antes del gran día y que esté todo a punto. La elección del lugar le ha costado más de un quebradero de cabeza a la influencer y colaboradora de televisión.