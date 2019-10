3 No hay de lo que avergonzarse

«Celulitis hasta las cejas», «Que foto más ordinaria», son algunos de los comentario que recibe Anabel Pantoja en cada una de sus fotos. Harta de esto, la sobrina de la tonadillera publicó hace unos meses un vídeo en el que mostraba una clara declaración de intenciones: «Para las personas que no tuvieron suficiente con la foto, aquí lo tenéis en vivo. Carnes y piel que cuelgan después de haber perdido 30 kilos. Ojalá pudiera estar dura, pero no puedo quejarme, al revés, si pusiera más empeño en la dieta y el deporte, lo conseguiría, pero me encanta mucho comer cosas que no debo. Después de que algunos vomitéis y otros me eliminéis, pensad en que siempre hay alguien cerca vuestro que padece lo mismo. No juzgar a nadie más».