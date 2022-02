Anabel Pantoja le ha tocado responder a las primeras declaraciones de Omar Sánchez. Su hasta ahora marido ofrece una entrevista en exclusiva en SEMANA en la que abre su corazón y se sincera sobre su ruptura. «Anabel dejó de necesitarme a su lado», ha explicado el canario en SEMANA, disponible en todos los quioscos del país a partir de este miércoles. Sus palabras han caído como un jarro de agua fría a la sevillana.

«Me alteran muchísimo las injusticias y las mentiras, porque se están diciendo muchísimas cosas que no son ciertas. Que no he matado a nadie», ha arrancado diciendo a Jorge Javier Vázquez, haciendo referencia al joven que, según el programa, ha empezado a conocer recientemente. «Estás un poco inquieta porque habla Omar y provoca inquietud», le ha dicho el presentador. «No me preocupa lo que diga», espetaba la andaluza, como si no le afectaran las opiniones de su ex.

«Estábamos pasando un trance»

«¿Estás preparada para escuchar las frases que diga Omar? Él ha hecho sus cábalas, ha estado pensando estos días y ha llegado a sus conclusiones», insistía el de Badalona. Anabel admitía: «Seguro que será un punto de inflexión entre nosotros». A continuación, Adela González desvelaba una de las declaraciones que el monitor de surf ha hecho en esta revista: «Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me habría casado». La sobrina de Isabel Pantoja seguía mostrándose fuerte: «No me ha dolido, pensé que sería algo peor. No he descubierto América ahora. No me parece tan fuerte. Yo dije que estaba al 60% y él me dijo que si lo hubiese sabido… Yo no hablo con mi pareja de porcentajes. Lo que dice es respetable. ¿Que no se hubiera casado? Lo respeto».

Anabel ha recordado que cuando ambos decidieron contraer matrimonio «no estábamos como para terminar la relación, pero estábamos pasando un trance». E insistía en no querer seguir hablando de la ruptura: «He roto con Omar y ya está».

Otra de las confesiones que hace Omar en SEMANA es que «Anabel es otra persona, totalmente diferente de la que me encontré». Una frase que Jorge Javier considera un reproche, pero la colaboradora no lo ve así. Prefiere quedarse con lo bueno que ha sucedido entre ellos: «Cuando lo conocí su vida cambió a bien. Y la mía también cambió a bien».

Anabel cree que Omar Sánchez no se ha aprovechado de su fama

«No pienso que él se haya lucrado o se haya aprovechado de mi fama», aclaraba. Sí ha admitido que no le hizo mucha gracia su paso por ‘Supervivientes’, pero si en el futuro le va mejor económicamente gracias a la popularidad que ha adquirido con su matrimonio, se alegrará profundamente: «Yo no voy a pelear. Dos no discuten si uno no quiere».

Al final de su charla con Jorge Javier, Anabel se ha roto. «Él daba motivos. Cuando te desenamoras es cuando necesitas a alguien. Si te desenamoras es porque ahí no había nadie. Quiero ser respetuosa con su exclusiva. Lo que diga lo voy a respetar. Para mí siempre será mi negro y este ha sido el acto más valiente que he hecho en mi vida», expresaba. «Yo siempre le hablaba y le decía: ¡Quiero un Charlie en mi vida’…. Que se hable de él, pero que sea yo quien dé la cara. Creo que no voy a estar con una persona conocida nunca». Asimismo, ha reconocido que no le gusta ver a Omar en la portada de una revista: «No me pega nada».

«Cuando él se fue a ‘Supervivientes’ y me vio, me vio cambiada. Y es verdad, yo estaba más independiente y salía más. ¡Claro que me vio cambiada, no está mintiendo! A él no le gusta mi cambio», insistía. «Pero por eso no ha sido la ruptura, han sido muchas cosas».

