El reencuentro más esperado se ha producido por fin. Anabel Pantoja y Omar Sánchez han vuelto a verse las caras. No lo han hecho de manera privada, sino delante de los focos. Después de 100 días separados debido al paso de la sevillana por ‘‘Supervivientes 2022’, la expareja ha podido tener una cita en el plató de ‘Déjate querer’, el programa que presenta Toñi Moreno en Telecinco.

Este jueves 28 de julio, pasadas las diez de la mañana, ‘El Negro’ ha entrado en las instalaciones de Mediaset para volver a ver a quien aún es su mujer. Minutos después lo ha hecho la de Isabel Pantoja arropada por varios empleados de seguridad que han impedido al equipo de ‘Sálvame’ poder grabarla entrando a los estudios. Este reencuentro es el primero que tiene lugar desde que la colaboradora se marchara rumbo a ‘Supervivientes’. Durante más de cuatro horas, la colaboradora y el monitor de surf han podido hablar de su nueva realidad. ¿Pero cómo ha sido la tónica general del cara a cara?

«A Omar le ha podido la situación», revela Toñi Moreno del encuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez

Toñi Moreno ha adelantado algunos detalles del momento que muchos espectadores querrán ver en la pequeña pantalla: «Ella sabía que tenía que hacerlo así. Enfrentarse a sentarse con tu marido todavía… Y mirarlo a los ojos… No ha podido mirarlo a los ojos hasta que ya sí ha podido». Asimismo, ha contado que «si tengo que elegir una palabra, esa es emotividad, ha sido muy emotivo y ha habido mucha tensión», ha destacado Toñi Moreno, «ha habido un momento que Anabel ha abandonado el plató porque le ha podido la situación».

Por su parte, la reportera Kiti Gordillo – que ha estado en los estudios de Villaviciosa de Odón- ha destacado que «había mucho secretismo». Miguel Frigenti también ha ofrecido datos sobre un reencuentro «cargado de tensión». Por un lado ha destacado «la pasionalidad de ella, y por otra, la racionalidad de él» y ha asegurado que «Anabel se ha roto» en el programa, un momento clave. «Ella le ha preguntado si va seguir formando parte de su vida», ha explicado, porque la colaboradora, «quiere seguir teniendo un lazo con él», ha añadido. «Ha sido un testimonio muy duro».

De lo que no cabe duda es que Anabel es una mujer libre desde que decidiese romper su matrimonio con Omar. En su mano está cerrar de manera definitiva su matrimonio con su ex, así como la decisión de seguir adelante su relación con Yulen Pereira, con el que se ha ilusionado durante su estancia en Honduras. «Él está tranquilo, desde hace tiempo tiene claro que no quiere volver con Anabel. No creo que esté preparado ahora para tener una relación con nadie. Creo que no volvería con Anabel en la vida. Quizás Anabel se va a volver loca cuando vea que Omar ya no quiere estar con ella», ha sentenciado Marta López, compañera de Anabel en ‘Sálvame’, que forjó una gran amistad con el canario en ‘Supervivientes 2021’.