Esta vez, parece que Anabel Pantoja no se va a quedar callada y dar el silencio como única respuesta y es que sobre la mesa está la estabilidad de su matrimonio con Omar Sánchez. Las últimas informaciones aseguran que la sobrina de Isabel Pantoja y su marido están atravesando una profunda crisis que, según deslizan desde su propio entorno, llevan arrastrando desde hacía meses. Ahora, cuatro meses después de jurarse amor eterno en una polémica boda en la isla canaria de La Graciosa, la pareja estaría separando sus caminos y aunque ambos han salido al frente de las especulaciones, Anabel Pantoja ya ha tomado tierra en Madrid para sentarse en su plató de ‘Sálvame’, lugar en el que confirmará su separación de su “negro”, tal y como han asegurado en la mañana de este lunes en ‘El programa de Ana Rosa’.

“Ellos lo han confirmado, esta tarde en ‘Sálvame’ Anabel Pantoja va a anunciar que se divorcia de Omar Sánchez y va a contar los motivos”, ha asegurado Joaquín Prat tan solo unos minutos antes de que se publicasen las primeras imágenes de la protagonista desde que saltase el escándalo de su supuesta separación matrimonial y presuntamente dispuesta a confirmar el fin de su relación y aclarar hasta qué punto es cierto que una tercera persona ha llegado a su corazón para poner su vida patas arriba, una vez más.

Vídeo: Europa Press

Protegida de miradas ajenas con un gorro de lana, unas amplias gafas de sol y la correspondiente mascarilla, Anabel Pantoja ha llegado en el mediodía de este lunes a Madrid para acudir a su puesto de trabajo. Esta tarde se sentará en ‘Sálvame’ para hacer frente a la noticia de que su matrimonio con Omar ha llegado a su final. Lo hace sin querer responder a las preguntas de los reporteros, refugiándose en su teléfono móvil y reservando toda explicación al respecto para su programa y sus compañeros. Ya ha dado una primera versión y ha negado que existan terceras personas, ya sea por su parte o por la de su marido, pero no ha querido desmentir que su matrimonio esté naufragando, aunque sí lo hiciese Omar Sánchez al defender su unión: “No voy a decir nada respecto a eso. Ni que me he separado ni que estamos en crisis. Ella es mi mujer, yo no he dicho lo contrario ni ella tampoco. Nosotros somos felices y ya está”.

Pero parece que la separación es un hecho ya confirmado, a medias por los protagonistas y contundente por su entorno. Raquel Bollo, en ‘Viva la vida’, ha venido a decir que era de esperar este desenlace, mientras que Alejandra Rubio, ha asegurado tras hablar con su amiga que Anabel Pantoja “está enfadada por lo que se está diciendo. Hay una separación por otros motivos que no tienen nada que ver con terceras personas”.