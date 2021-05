Anabel Pantoja se ha desnudado en sus redes sociales, eso sí, no se encuentra ni mucho menos en su mejor momento debido a la preocupación que tiene por Omar

Anabel Pantoja está preocupada por Omar Sánchez. Para su futuro marido no está siendo nada fácil su estancia en la aventura selvática, cada vez tiene más hambre y le es duro compartir recompensas, una actitud que les está poniendo contra las cuerdas. Tachado de egoísta en ‘Supervivientes’, el deportista no tendría el comportamiento que se espera de un superviviente ganador, según han dicho los espectadores. Las críticas hacia él están siendo duras, no obstante, no es lo único que preocupa a Anabel. Varios compañeros de reality la han advertido una vez expulsados que incluso está sufriendo paranoias, un estado que la tiene muy angustiada. «Lo que sí me preocupa es que los compañeros que han sido expulsados me han contado que está mal, que ha adelgazado mucho y tiene momentos de paranoia porque se siente muy débil», ha dicho Anabel. Una confesión con la que se desnudó interiormente, siendo poco antes cuando lo hizo en sentido literal.

Y es que en su perfil de Instagram, Anabel Pantoja ha posado en topless ante sus seguidores y lo ha hecho con un álbum de 10 imágenes que muchos de sus followers han aplaudido. En ellas se puede ver a la sobrina de la tonadillera muy sensual y sobre todo despojada de muchos de sus miedos, imágenes que pertenecen a la isla de la Graciosa, de la cual se declara profundamente enamorada. Aunque la colaboradora de televisión tiene una ilusión tremenda de abrazar a «su negro», como así llama a su pareja, quiere que aguante en Honduras y el reencuentro se produzca en unas semanas. Confía plenamente en su supervivencia y fortaleza mental, por lo que intenta animarle desde España para que se proclame vencedor. Le entiende en cada uno de sus pasos y, aunque desaprueba parte de su comportamiento, Anabel admite que «se tienen momentos buenos y otros raros, es como una montaña rusa».

Con el fin de excusarle, Anabel intenta transmitir a la audiencia que «todo el mundo tiene fallos, somos humanos», por lo que habría que darle una segunda oportunidad a Omar Sánchez, según ella. Los nervios están crispados y la dureza del concurso no ayuda, unas circunstancias que lejos de apaciguarles, multiplican los encontronazos en la isla. Al igual que en la propia Anabel, quien, a pesar de encontrarse a miles de kilómetros de él, está sufriendo por cómo ve a Omar. Para ella no está siendo fácil, de hecho, fue hace algunos días cuando se enfrentó a Rafa Mora en ‘Sálvame’. Aunque fue por un motivo bien distinto y que nada tenía que ver con su novio, se pudo ver a Anabel con los nervios a flor de piel hasta tal punto que ella y el valenciano fueron suspendidos de empleo y sueldo durante al menos una semana en el programa vespertino. No les quedó otro remedio que aceptarlo y volcarse en otros proyectos laborales, al menos durante esos días.