No todo es ir a la playa y el postureo. Llego la hora de la verdad. Hoy empezamos nueva etapa y yo no he querido dejar nada atrás. Bueno sí, mi ciudad mi gente mi barrio y todo lo que viví hasta los 33 años. Espero poder disfrutar igual aquí 🇮🇨 No quiero mirar atrás y ver Sevilla porque se me hace un nudo en la garganta. Te digo hasta luego y nos vemos pronto. Os quiero familia y amigos. Os amo. Nos vemos en los 👑 😂☺️ 🖤