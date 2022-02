Anabel Pantoja está pasando por una de las etapas más complicadas de su vida después de que anunciara su separación con Omar Sánchez cuatro meses después de darse el «sí, quiero». La sobrina de Isabel Pantoja confirmó su ruptura en ‘Sálvame’ y aseguró que su relación estaba mal desde el mismo día de su enlace. Una ceremonia de cuento de hadas que ha vuelto a estar de actualidad gracias a una de las frases que la prima de Kiko Rivera le dedicó al exconcursante de ‘Supervivientes’ y con la que predijo su separación.

El pasado 1 de octubre, Anabel Pantoja y Omar Sánchez vivían uno de los días más especiales de su vida gracias a una preciosa ceremonia en el que ponían el broche de oro a su relación. Sin embargo, durante su discurso, la sobrina de Isabel Pantoja pronunció unas palabras que en aquel momento pasaron desapercibidas y que a día de hoy cobran mayor sentido. «Es muy difícil lo que te voy a decir, pero no sé cuánto durará esto, espero que hasta siempre», decía la colaboradora de ‘Sálvame’. Unos votos que vistos ahora parecen más una carta de despedida hacia Omar Sánchez, en donde le dejó claro que serían felices solo el tiempo que estuvieran juntos.

La boda, que estuvo en boca de todos debido a la polémica que le rodeó, fue el punto de inflexión en la relación de la pareja. Así lo explicaba ella misma en ‘Sálvame’ hace unos días, cuando reconoció que tras su enlace ocurrió algo personal que le marcó para siempre. «Me pasó algo íntimamente, personal, que me marcó. No es de salud, ni tuvo que ver con el fallecimiento de mi abuela», comentaba y hacía hincapié en quitarle la responsabilidad a su todavía marido. «Él no hace nada malo, es algo mío persona, que lo vivo sola. Ahí yo ya me noto rara«, recalca. Anabel Pantoja también reconoció que el exconcursante de ‘Supervivientes’ se relajó tras su enlace y esta necesitaba más ilusión. «Le veía muy relajado, yo necesitaba algo más en mi vida después de la boda. Él siempre ha sido así, yo sabía con quién me casaba, pero nos distanciamos porque él se relajó después de casarnos, y para mí que hubiera un papel no significaba nada, necesitaba algo más», admitía con la voz entrecortada frente a Jorge Javier Vázquez.

Anabel Pantoja se ha desenamorado de Omar Sánchez

Anabel Pantoja tiene la conciencia muy tranquila y admite que no va a ser ni la primera ni la última en desenamorarse de una persona. Tras haber hecho autocrítica, considera que se ha equivocado con Omar en múltiples ocasiones y que las cosas pasan por algo. «Es verdad que él me ha cuidado como nadie. Me he sentido valorada, querida… él me lo ha dado todo. ¿Pero qué hago? ¿Cuántas mujeres han seguido adelante porque tenían hijos?«, comentaba.