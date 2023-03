Anabel Pantoja pide disculpas tras salir huyendo de las preguntas de un reportero

Este lunes, Anabel Pantoja ha tenido un encontronazo con la prensa que no ha salido del todo bien. La sobrina de Isabel Pantoja se ha topado con el reportero de una agencia que le ha preguntado por las últimas informaciones de su vida. El encuentro se ha producido en Sevilla, poco antes de que la influencer acudiera a una cita médica y a otra con la modista que le ha arreglado uno de los vestidos que llevará en la Feria de Abril. Al ver al periodista, la joven no ha ocultado su desagrado. "¿Me dejas en paz, por favor? Es que estoy siendo muy respetuosa", le ha dicho. "Es que no me apetece que me atiendas, por favor, ni que me sigas porque voy al médico", insistía. Minutos después se ha echado a correr.

Vídeo: Europa Press

El incómodo momento ha sido registrado por las cámaras y la reacción de Anabel no se ha hecho esperar. Poco después de lo sucedido ha recapacitado y ha compartido un vídeo en sus redes sociales para pedir disculpas públicamente: "Sales de tu casa con todas las cosas en tu cabeza y te encuentras con la prensa y me he echado a correr. Le he dicho que no le iba a responder a nada. Ha sido bastante gracioso, la verdad. Le pido disculpas", ha dicho a través de su perfil de Instagram.