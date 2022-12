Anabel Pantoja ha pasado su semana más difícil tras tener que despedirse de su padre, Bernardo Pantoja, que falleció el pasado 25 de diciembre en el hospital Virgen del Rocío, de Sevilla. Tras su muerte, la colaboradora de televisión se trasladó hasta Madrid, donde tiene alquilado un piso con su actual pareja, Yulen Pereira. El esgrimista fue el gran apoyo de Anabel en este momento tan delicado y no dudó en desplazarse hasta la capital hispalense para estar junto a ella en el último adiós de su progenitor. Después, volvieron los dos juntos a su nidito de amor. Hasta ahora. Anabel ha decidido marcharse al que ha sido su refugio durante todo este tiempo, Gran Canaria.

La sevillana ha cogido un vuelo y ha decidido poner tierra de por medio. El destino que ha elegido no ha sido otro que Gran Canaria, donde vivió su historia de amor con Omar Sánchez, con quien ha roto ya todo vínculo. Precisamente, tras su ruptura con él a principios de año, Anabel decidió buscarse una casa para ella. Una vivienda que todavía tiene alquilada y donde se encuentra refugiada ahora. Ha sido ella misma quien ha dado a conocer su nuevo destino compartiendo algunas imágenes del que ha sido su hogar hasta que comenzó su aventura en ‘Supervivientes’.

La colaboradora de televisión ha viajado a Gran Canaria, el lugar donde vivió con Omar

Anabel Pantoja regresa a la isla donde siempre ha asegurado ser tan feliz. Una vuelta en la que podría coincidir con su ex, Omar Sánchez. El canario también ha encontrado el amor al lado de Marina Ruiz, a quien conoció en ‘Pesadilla en el paraíso’. Ambos están muy unidos y no sería de extrañar que coincidieran con Anabel Pantoja durante su paso por Gran Canaria. A pesar de que no ha revelado el motivo de su viaje a la isla, podría ser para decidir qué hacer con la vivienda que tiene alquilada. O mudarse de manera definitiva a Madrid con Yulen Pereira o dejar esa «vía de escape» para cuando lo necesite. Como ha sido en este complicado momento.

Además, este viaje de Anabel Pantoja coincide con el hecho de que Yulen Pereira se encuentre a miles de kilómetros de ella, concretamente en Vancouver (Canadá). Tras dar por finalizado ‘Supervivientes’ y vivir un verano a todo tren, Yulen Pereira aseguró que quería regresar a la esgrima y centrarse en su carrera deportiva. Esto ha provocado que se haya desplazado hasta la ciudad canadiense donde tendrá que convivir hasta la segunda quincena de diciembre. Yulen se está preparando para la Copa del Mundo de esgrima que se celebra a partir del 10 de diciembre en Vancouver. Este hecho obligará al esgrimista a estar en Canadá hasta mediados de mes, alejado de su actual pareja.

Anabel Pantoja está pasando por su peor momento y además, lo hace a miles de kilómetros de su pareja. El esgrimista ha sido un gran apoyo para ella tras la muerte de su progenitor. Ahora, tendrán que enfrentarse a la primera prueba de su amor. A pesar de que han pasado la mayor parte del tiempo juntos desde que salieron de ‘Supervivientes’, los compromisos deportivos de Yulen le han obligado a estar durante al menos dos semanas separados. ¿Afectará esta distancia a la pareja? ¿Se reencontrará Anabel con Omar? ¿Conocerá a Marina Ruiz en Gran Canaria?