La colaboradora de ‘Sálvame’ quiere lucir la mejor sonrisa para su boda y se ha puesto aparatos en los dientes para alinearlos. Esta es su nueva sonrisa.

Anabel Pantoja ha dado el paso por fin. La colaboradora de ‘Sálvame’ llevaba mucho tiempo probando con varios métodos para alinear sus dientes, pero no los finalizaba nunca. Ahora, la joven ha querido dar el paso y se ha puesto aparatos, pero los que conocemos como toda la vida. Eso sí, ella ha preferido ponerse los cerámicos con el fin de que se vean menos ante las cámaras.

Ella misma contaba hace unas horas cómo lleva las primeras horas con los brackets: «Me habéis preguntado muchísimo que por qué me pongo tantas veces aparatos dentales… La verdad es que me puse una vez y estuve cuatro meses, porque tenía un diente salido. Tenía muchas ganas de ponérmelo porque de pequeña nunca me lo puse. Todos mis amigos se lo ponían y yo no. Quería ponérmelo», ha empezado explicando Anabel Pantoja en sus Stories.

Ya con los aparatos puestos, la colaboradora de ‘Sálvame’ todavía se está haciendo a este cuerpo extraño: «Empecé con el transparente, pero me fue regular la verdad. Hay que ser súper constante y se me perdían todas las fundas. Me hablaron de los de zafiro, que son blancos y fijos. Me los puse, pero me llamaron para entrar en ‘GH’ y no iba a entrar con los aparatos, que lo voy a pasar fatal, las cámaras… me los quité», declara sobre las dudas de muchos de sus seguidores, que han visto durante estos años cómo Anabel se los había puesto en otro momento.

Anabel Pantoja ha dado el paso y se ha puesto aparatos en los dientes

Sin embargo, ahora que parece hacer encontrado el momento perfecto para ponérselos, ha querido dar el paso y se ha puesto por fin los aparatos, los que conocemos como los de toda la vida: «Pasó un año y fui a ponérmelos el otro día. Me están haciendo un daño… pero bueno, esto me va a beneficiar. La semana que vienen me ponen los de abajo».

De esta forma, Anabel Pantoja da el paso de alinear sus dientes antes de que celebre su boda con Omar Sánchez. Aunque se iba a casar este pasado 2020, la pandemia impidió que se llevara a cabo su boda. Ahora que no sabe cuándo será la fecha final, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha dado el paso para que cuando vaya a dar el ‘sí, quiero’ luzca una sonrisa increíble.

Irene Rosales acaba de quitárselos

Anabel Pantoja se ha podido animar después de que Irene Rosales se los haya quitado hace apenas unos días. La mujer de Kiko Rivera llevaba 18 meses con los aparatos y ya luce su nueva sonrisa orgullosa. Aunque a ella nunca le ha dado vergüenza lucir los aparatos frente a la televisión o en las redes sociales, la colaboradora de ‘Viva la vida’ estaba deseando ver el resultado.