Anabel Pantoja ha repasado los momentos más importantes de su vida en ‘La cápsula’, un espacio en el que se ha sincerado sobre la ruptura en el clan Pantoja y en el que ha hablado sobre su reciente separación de Omar Sánchez. La sevillana anunció su ruptura con el canario el pasado 31 de enero, pero aún no la logrado pasar página.

«He sido súper feliz y es una persona que no podré quitarme nunca de mi vida. Es el hombre que me quiere como me quiere, que me cuida como me cuida, que está pendiente de mí. Me dio una vida tan bonita, me salvó de estar aquí», ha arrancado diciendo.

«Omar es una persona que no podré quitarme nunca de mi vida»

La andaluza no ha podido reprimir las lágrimas al hablar del monitor de surf: «Siempre he querido luchar por tener esa familia. Quería sentarme en la mesa con m marido. Él quería y me ha hecho muy feliz. Me ha enseñado muchas cosas, me ha ayudado mucho, me calmaba. Me decía, tranquila, que estoy aquí esperándote. Yo pasaba los días en Madrid luego llegaba a casa, al cielo. Eso no se saca del corazón de un día para otro».

«Es un tío que no me merezco», añadía cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado por su idilio. «A veces digo: ¿Qué he hecho? Que me he separado, que todo se ha ido al garete». En estos momentos, la andaluza no es capaz de adivinar qué pasará en el futuro: «Si no sé lo que voy a cenar esta noche, imagínate si voy a saber lo que voy a hacer mañana… No creo en la felicidad 100% ni en el amor eterno al 100% ni en la vida al 100%. Creo en ser feliz cada día. Lucharé por ser feliz cada día y cuando acabe el día decir: ‘Lo he hecho bien».

Anabel y Omar Sánchez celebraron su festa de bodas en octubre de 2021 en la isla de La Graciosa. «Para mí fue una boda especial. Pero yo me enfrié, todo se enfrió y creo que mi negro, Omar, no se merece que yo no estuviera al 100% y de verdad que lo intentamos», ha manifestado.

«No me casé por dinero»

Al rememorar su enlace, la sobrina de tía Isabel Pantoja ha dejado claro que hizo lo que soñaba hacer: «Fue una boda espectacular. Me quedo con que yo quería casarme en esa esquina, que se veía Lanzarote de fondo. No fue un postureo ni nada. No me casé por dinero, como se ha dicho. Me casé donde quise, en La Graciosa y por la tarde para que mis compañeros estuvieran conmigo ya que no podían venir. Fue un cúmulo de todo. Podría haberlo hecho a escondidas y llevándome el dinero».