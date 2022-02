La cantante está de estreno con su primer single de su nuevo disco ‘Motomami’. La canción ‘Saoko’ ha revolucionado el panorama internacional y se ha convertido en uno de los videoclips más vistos de la temporada, aunque no el mejor valorado por todos, pues sus fans están divididos. La artista catalana ahora parece que no se baja de las motos y sigue compartiendo instantáneas imposibles con este vehículo como protagonista, aunque sus estilismos siguen llamando la atención de todos. Hay cosas que no cambian, aunque Rosalía haya decidido dar un giro a su propia música y su esencia flamenca.