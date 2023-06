Anabel Pantoja está viviendo una etapa de muchas emociones, tanto buenas como malas. La sobrina de Isabel Pantoja ha estallado estas semanas por culpa de las críticas que hacen de ella por cómo se comporta con los reporteros que se acercan a ella en la calle cuando sale a hacer recados. Pero ella sigue mostrándose activa en sus redes sociales, donde muestra cómo es su vida ahora.

La joven no solo enseña los proyectos en los que está inmersa, también muestra los ratitos que pasa con amigos, con su familia, en casa o en el gimnasio. Eso siempre animado con críticas que le llegan a través de su perfil de Instagram. Durante estas últimas horas ha recibido mensajes en los que la tildan de haber retocado sus fotos, algo que ella ha querido aclarar no solo con una instantánea en la que vemos su cuerpo real, sin retoques.

La 'influencer' enseña su cuerpo real con estrías y celulitis

"Como sigo recibiendo mensajes diciendo que retoco fotos y que esa no es mi talla o tengo filtros. Aquí estoy con celulitis, estrías, pero entrenando cada mañana MAMONES", ha escrito enfadada junto a una imagen en la que aparece posando frente al vesturio de su gimnasio. La vemos con una camiseta de rayas y sus braguitas y enseñando su cuerpo real.

Nos llama la atención que muchos 'haters' se hayan tomado la molestia de escribirle a Anabel para decirle que retoca sus fotos. Y es que no hay 'influencer' que comparta más fotos de su cuerpo real. Anabel Pantoja siempre ha preferido mostrarse tal y como es en las redes sociales. La hemos visto con ropa, en bikini, en bañador, en topless e incluso haciendo algún desnudo. Nunca se ha escondido.

Están siendo semanas duras

Anabel Pantoja está pasando por una etapa complicada. Hace unos días se mostraba de lo más rota con sus seguidores: "Hoy no es mi mejor día. Tengo muchas ganas de acostarme y levantarme mañana", empezaba diciendo con lágrimas en los ojos. "No lo estoy pasando bien, no pasa nada de salud, por supuesto, pero hay situaciones en las cuales estoy trabajando y luchando por conseguir mi sueño. Es flipante cómo personas, por llamarlas de alguna manera, te impiden ser feliz, sobre todo, por su interés. No soy crédito, es una tras otra, una tras otra, una tras otra... y voy a reventar. Te lo juro, voy a reventar. No puedo con este tipo de gente", terminaba diciendo con tristeza.

Pero ahí no se quedó la cosa. Junto a este discurso, en el que Anabel se mostraba de lo más desesperada, la 'influencer' daba más detalles acerca de lo que le ha llevado a estar así: "No puedo con las injusticias. Cuando mejor te comportas con la gente, más desgraciadas y desagradecidas son contigo". Sin embargo, prefería no desvelar la indentidad de las personas a las que manda este mensaje.