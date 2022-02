Anabel Pantoja no puede estar más feliz por el cariño y el apoyo que ha recibido durante todo este tiempo. Hay que recordar que todavía está intentando reponerse de su ruptura de Omar Sánchez apenas cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’ en La Graciosa, Canarias. Además, se le ha juntado también el ingreso de su padre, Bernardo Pantoja, en el hospital.

Ahora, dos semanas después de estar entre Madrid y Sevilla, Anabel anuncia que vuelve a Canarias, donde tiene fijada su residencia. Aunque ya no está con el windsurfista profesional, ambos mantienen una relación buena y Anabel ha quedado tan enamorada de la isla que no ha dudado en buscarse una casa allí para poder seguir estando en un lugar que la ha cautivado.

«No quería subir este vídeo, pero lo que pasa es que siento la necesidad porque ha acabado mi semana aquí en Madrid. Desde el domingo estoy trabajando aquí y mañana (refiriéndose a este miércoles) regreso a Gran Canaria después de dos semanas. Papá está estable. Gracias a todos porque yo no podía imaginar todos esos mensajes mandándome…», comienza diciendo Anabel Pantoja.

Justo en este momento, la colaboradora de ‘Sálvame’ se emociona al desvelar todos los mensajes que está recibiendo: «De verdad, si pudiera publicar todos, no tendría días para agradecerlos. Lo que me habéis escrito, los que estáis pendiente de mí. Si he comido, si he dormido bien… Tengo gente que no me merezco. Os quiero mucho, que no os conozco y a la gente que os conozco, que muchas gracias por estar pendiente de mí», ha terminado declarando desde Madrid.

Anabel Pantoja explica cómo está su padre antes de volver a Canarias

Vídeo: Redes sociales.

La colaboradora de televisión se podría encontrar ya en las islas con Omar, que sigue viviendo y trabajando allí. Lo cierto es que ambos han demostrado tener una relación buena a pesar de las circunstancias. Así de claro lo dejó hace unos días Omar, que no dudó en dejar un enigmático comentario a Anabel en las fotos que compartió desde Sevilla, donde estuvo visitando a su familia y a su grupo de amigos.

Anabel Pantoja posanaa en el puente de Triana, presumiendo no solo de vistas increíbles de la ciudad, también de buen tiempo. Pero no es lo que más llamaba la atención de esta publicación. De esta publicación de Anabel Pantoja llamaba la atención el comentario que ha recibido por parte de Omar Sánchez, su expareja. Parece que la relación entre ambos es bastante buena y desatando las dudas de todos los seguidores de ambos, el surfista profesional escribía: «Ese puente…». No añadió nada más y los puntos suspensivos hacen que muchos se pregunten si ocurrió algo en ese puente, que es el puente de Triana de Sevilla, uno de los atractivos de la ciudad, o si ha puesto eso simplemente porque le gusta.

