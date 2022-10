«Parte de mi rechazo de volver a ‘Sálvame’ es por cómo han tratado el tema de mi padre», ha afirmado Anabel Pantoja durante su regreso al ‘Deluxe’. La colaboradora se ha mostrado muy molesta por cómo el espacio ha tocado un asunto delicado durante los últimos meses. «Creo que mi programa se ha pasado tres pueblos. Me gustaría que me dejaran vivir y ser la hija que tengo que ser. Claro que pueden opinar y dar información, pero no se me puede juzgar más».

La sevillana ha confesado que debido a esta etapa dura estaba más unida a su padre, Bernardo Pantoja. Asimismo ha evitado dar valoraciones sobre el estado de salud de su progenitor. «Un diagnóstico es privado y nos pertenece a la familia, no a un programa de televisión». Además, ha sido demoledora con el espacio de Mediaset. «No me encuentro a gusto porque creo que se han pasado ciertos límites. Es un personaje que no es público y es una persona que no se puede defender. Partiendo de esa base, creo que no me merecía eso en el programa en el que he estado trabajando. Ni yo, ni él».

La indignación de Anabel Pantoja

La sevillana ha hablado alto y claro y también ha mostrado su profundo enfado por todo lo que ha escuchado sobre su progenitor. «Lo que no voy a permitir es que se traiga a ciertas personas a decir que es su supuesto padre. No voy a permitir que se hable de cuidados, que se hable de lo que necesita… Forma parte de la intimidad de los cuidados que cada uno en nuestra casa consideramos lo que es lo oportuno».

Respecto a las críticas acerca de que no estaba lo suficientemente pendiente de su estado ha confesado lo siguiente: «Yo me como hospitales y cuando no me como hospitales, viajo pero también estoy trabajando. Me he convertido en ‘influencer’. A mí no me tiene que decir nadie lo que tengo que hacer. Yo sé los pasos que tengo que dar y no me voy a pronunciar más sobre este tema. Jamás le dejaré, jamás». Y es que ha subrayado que se marchó a Honduras para participar en ‘Supervivientes’ dejando todo muy atado por si había un desenlace fatal. «Afortunadamente tengo que darle gracias al Señor de que esté aquí. Él está delicado y entiendo que mis compañeros me pregunten y se dé una información».

Entre las distintas confesiones que Anabel Pantoja ha realizado durante esta última entrevista en televisión, una muy importante. «Siempre he dicho que no quiero, no quiero ser madre, pero voy a congelarme los óvulos. Los quiero tener ahí y sé que pueden surgir varias complicaciones. Si de aquí a un par de años quiero ser madre, bien sea con Yulen o sola, quiere tenerlos ahí congelados».