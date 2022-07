Anabel Pantoja entraba en ‘Supervivientes’ con dos retos en mente. El primero lo superó en su segunda semana de concurso y es que se había propuesto aguantar sin abandonar y al superar los quince días ya batió su propio record de permanencia en un reality. Pero también aceptó el reto con la firme idea de alejar el foco mediático de su familia y darse a conocer tal cual es, lo que pasaba por no mentar a los miembros de su clan, como así ha cumplido escrupulosamente durante estos meses. Hasta ahora. La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha sincerado con su amiga, Ana Luque, a quien le ha confiado un dato que por ahora no había trascendido y que es de vital importancia en la vida de su tía, Isabel Pantoja, así como de su tío, Agustín Pantoja.

“Mi tío Agustín era un cantante buenísimo. Podría haber sido el Rauw Alejandro de su generación. Pero luego a mi tía le pasó lo que le pasó con Paquirri y bueno, pues ya empezó a llevar los negocios de Isabel y hasta ahí”, desvelaba Anabel Pantoja cómo su tío había aparcado su propia carrera musical por apostar de lleno en la andadura de su hermana sobre los escenarios. Unas palabras que ha sorprendido mucho a la audiencia y que venían acompañadas de un claro deseo que Anabel Pantoja ha dejado volar con la mente puesta en el cielo, donde les cuida su abuela, Doña Ana: “Yo solo espero que todo esté bien cuando vuelva a casa, que es lo que quiere la que está arriba”.

No obstante, siempre que el tema de la familia Pantoja entra en colación surgen las versiones enfrentadas y aquí es donde Kiko Matamoros, ya en plató, ha tomado el turno de palabra para contradecir a su compañera de ‘supervivientes’: “Eso que dice Anabel Pantoja no es verdad. Agustín no dejó su carrera musical por cambiarle los pañales a Kiko Rivera, la dejó porque quiso y punto. De hecho, estuvo unos años viviendo con Juan Gabriel y luego decidió volverse”, sentencia el colaborador, que este lunes regresó a su puesto de trabajo tras dos meses sobreviviendo a su modo en la isla desierta de Honduras.

Pero Kiko Matamoros no estaba solo en su versión de lo sucedido cuando Agustín Pantoja decidió dejar su carrera musical para apostar por la de su hermana. Lydia Lozano tiene la misma versión que su compañero: “A ver, es verdad que Agustín Pantoja en su día fue lo más, sobre todo en Miami, pero yo por lo que sé, después de vivir con Juan Gabriel no fue todo como él esperaba y se volvió a España”, refuerza esta teoría la periodista, lo que seguramente será motivo de debate cuando Anabel Pantoja regrese de Honduras y se enfrente a todo lo que se ha dicho durante su estancia, con especial mención a su exmarido, Omar Sánchez, que ha decidido condenar públicamente su romance con Yulen en ‘Supervivientes’.