Anabel Pantoja no quiere cerrar del todo la puerta a Omar Sánchez, su marido durante cuatro meses, pero en ‘Supervivientes’ parece que se ha encontrado con una ilusión que está trastocando sus planes y le hacen replantearse su vida, empezando por su soltería. Yulen Pereira, el deportista de esgrima, ha supuesto toda una sorpresa para ella y es que ha llegado en un momento de su vida en el que pensaba que mejor estaba sola, pero ha entendido que con él todo es más bonito. Algo que ha querido hacérselo saber a su mejor amigo en el concurso a través de una emotiva carta en la que desvela sus sentimientos, sin importarle lo que podría pensar su exmarido al respecto. De hecho, sus afirmaciones tajantes en la misiva bien podrían hacer daño a Omar, pues suponen dardos que hacen diana precisamente donde más duele. Pero ella está dispuesta a escuchar a su corazón y no ya tanto a su cabeza.

La sobrina de Isabel Pantoja ha dado un paso al frente en su relación con Yulen Pereira y ahora no está dispuesta a ocultar que el deportista le gusta para algo más que una mera amistad. Ha confesado sus sentimientos y sin miedo a parecer exagerada, no duda en afirmar que ahora mismo Yulen para ella es “todo” y es que él ha sabido ocupar el vacío que sentía en su interior: “Me falta ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio”, se puede leer en la carta que Anabel Pantoja ha escrito a su media mitad en ‘Supervivientes’. “Me has revolucionado el alma y has hecho que vuelva a sonreír. Un beso mi príncipe”, es otra de las frases claves de una extensa misiva que se ha leído en la gala de este jueves.

Yulen, tras conocer el contenido de la carta y los sentimientos de anabel Pantoja, no ha podido más que afirmar que “es única” y que “no me he encontrado a una mujer así en toda mi vida”. Parece que ambos se han sorprendido mutuamente al conocerse, aunque es ella la que parece más por la labor de dar un paso más en su amistad y convertir su vínculo en algo más especial.

Lo que más dolerá a Omar Sánchez

Pero si el contenido de la carta no fuese suficiente para que Omar Sánchez sienta celos y dolor ante la idea de ver a su exmujer en brazos de otros, se produjeron comentarios que bien podrían ahondar en este dolor. Jorge Javier Vázquez sabe a la perfección dónde apuntar con sus preguntas y qué espera de las respuestas que recibe. Así, tras el revuelo generado por la carta entre los concursantes, le preguntó directamente a Anabel Pantoja una duda que le había surgido: “Has dicho que es el más importante, ¿no has conocido a nadie más importante?”, dejaba caer sabiendo que su compañera en ‘Sálvame’ se metería de lleno en la cuestión sin reparos: “A nadie, a gente importante sí, pero como él no”. Podría estar respondiendo pensando solo entre sus compañeros de ‘Supervivientes’, pero también podría estar hablando de su vida en general. La duda añade incertidumbre a los sentimientos de Omar.

Anabel Pantoja, por si quedasen dudas sobre lo que siente por Yulen, quiso rematar la noche sentenciando que, para ella, el deportista “es mi pilar, un niño que ha conseguido que vuelva a sonreír, que confíe en mí misma, que quiera seguir en este concurso, tengo muchas ganas de estar con él. Yo tengo muchas inseguridades y nunca pensé que alguien como él se fijara en mí con todos los bombones que hay y que cuente conmigo en su vida”. La colaboradora está ilusionada y ha llegado el punto en el que no está dispuesta a disimular lo que siente, pues no desea perder la oportunidad que la vida le ha brindado, aunque sepa que puede hacer daño a su exmarido. Ahora bien, los sentimientos de Omar Sánchez los podremos conocer este sábado en el ‘Deluxe’, pues ofrecerá su primera entrevista en televisión y la expectación es máxima.