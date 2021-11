Belén Esteban recibió muchas sorpresas con motivo de su 48 cumpleaños aunque, entre todas ellas, destacó la de Anabel Pantoja. La ‘influencer’ quiso dejar con la boca abierta a su gran amiga y, por supuesto, que lo consiguió. Se presentó inesperadamente en la fiesta que había organizado en la discoteca Kapital de Madrid. El asombro de la protagonista de la noche fue mayúsculo.

«¿Dónde voy?», era la enigmática pregunta de Anabel Pantoja en sus redes. La sevillana lo tenía todo planeado para sorprender a su amiga. «Le voy a dar una sorpresa a Belén, ella no sabe que estoy aquí», se sinceraba en un vídeo que compartía en sus historias de Instagram. Poco después llegaba al citado local y la de Paracuellos no podía más que emocionarse por completo. Ambas se fundían en un tierno abrazo e inmortalizaban la velada con algunas imágenes que han compartido en redes.

Belén Esteban se mostró pletórica durante su gran noche. Vestida con un ‘outfit’ compuesto por chaqueta estilo almirante, pantalón denim y botas altas, la colaboradora quiso reunir a familiares y amigos, alrededor de 180, entre ellos, muchos rostros conocidos. No faltaron amigos y compañeros del universo ‘Sálvame’ como Carlota Corredera, Lydia Lozano, Gema López, Carmen Alcayde, Carmen Borrego y Cristina Soria.

La cumpleañera estuvo arropada por dos personas fundamentales en su vida, su marido, Miguel Marcos, y su hija, Andrea Janeiro. La joven intentó pasar desapercibida durante su entrada en el local, pero los reporteros gráficos que se agolpaban en el lugar consiguieron captar alguna imagen suya con minifalda y cazadora negra. Llevaba su larga melena más clara de lo habitual, en un tono rubio.

El regalo de su marido

Aunque Miguel Marcos nunca ha sido amigo de los focos, en esta ocasión no dudó en posar ante la prensa. Belén Esteban no podía ocultar su evidente emoción por haber reunido a familiares y amigos después de un tiempo muy complicado marcado por las restricciones de la pandemia. Durante su breve comparecencia ante los medios, desveló algunos de los regalos que había recibido por su aniversario, entre ellos, el de su esposo. «Yo quería una cosa y me la ha comprado mi marido». A pesar de que en un principio no quería entrar en más detalles, finalmente desveló la sorpresa de Miguel quien le había comprado el móvil que llevaba tiempo deseando.

La lista de invitados fue, cuanto menos, variopinta y destacó la presencia de Eugenia Martínez de Irujo. Belén se rodeó de buenos amigos y todos ellos acudieron a la cita con ganas de pasarlo en grande. No faltaron sus amigas de la infancia, entre ellas, una de las más incondicionales, Tina. También su estilista de confianza, Manuel Zamorano. La colaboradora ha soplado las velas en un momento inmejorable, siendo un rostro indispensable en la parrilla de Mediaset y habiéndose estrenado recientemente como empresaria.