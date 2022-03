Anabel Pantoja ha explicado este lunes el porqué de su silencio en redes. Llevaba varios días sin dar señales de vida, así que ha tranquilizado a sus admiradores enviándoles un mensaje. En él ha explicado el motivo de su ausencia en televisión. ha sido un problema de salud el que la ha obligado a no ponerse delante de las cámaras.

«Me he tenido que ir a urgencias porque tengo una faringitis aguda»

«Me habéis preguntado que por qué estoy tan perdida, que dónde ando. Estoy en Sevilla. Tenía previsto viajar hoy para trabajar en ‘Sálvame’. Sabéis que estoy aquí por el tema de mi padre, pero me he tenido que ir a urgencias porque tengo una faringitis aguda, tengo unas placas increíbles, no puedo hablar y mal cuerpo».

Ahora que su padre su padre se recupera en su casa tras pasar varias semanas ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, a Anabel se le suman los problemas de salud. En esta ocasión no ha sido su progenitor, si no ella la que ha sufrido un bache. Incluso su madre, Mercedes Bernal, tiene que visitar en breve un centro sanitario.

«Me tengo que quedar aquí porque la Merchi se opera el jueves. Se me junta todo, como en un hospital. ‘Hospital Central’ sería mi vida ahora mismo», ha confesado la sevillana. «Os mando un besito. Estoy bien dentro de la putada de lo que es la garganta. Y aquí en Sevilla disfrutando del buen tiempo», concluía en el vídeo que ha compartido a través de Stories.

Tras anunciar su separación de Omar Sánchez, Anabel Pantoja se ha volcado de lleno en acompañar a su padre, Bernardo Pantoja, durante su ingreso y posterior convalecencia. El hermano de Isabel Pantoja se encuentra por fin en el domicilio que comparte con su mujer Junco, que no se ha separado de su lado, después de su última recaída, que lo hizo atravesar momentos delicados.

Anabel Pantoja echa de menos a Omar Sánchez

A sus preocupaciones por la evolución de su padre, a la colaboradora se le suma la tristeza posterior a su separación. Hace unos días se rompía en directo al hablar de su separación de Omar Sánchez en ‘La cápsula’. «He sido súper feliz y es una persona que no podré quitarme nunca de mi vida. Es el hombre que me quiere como me quiere, que me cuida como me cuida, que está pendiente de mí. Me dio esa salida tan bonita, descubrir ese paraíso de su mano… Me salvó de estar aquí», decía, entre sollozos.