Anabel Pantoja ha sido acusada por Rafa Mora de ser una persona déspota con algunas de sus compañeras en ‘Sálvame’, algo que ha desmentido ella.

La guerra de Anabel Pantoja y Rafa Mora dejará a uno de los dos sin trabajo o bien se tomarán algunas medidas como reprimenda. Todavía se desconoce cuál será la decisión de la cúpula, no obstante, en las horas previas ambos se han sometido a una sesión de coach en la cual se han confesado sobre ellos mismos y también sobre el otro. De hecho, el valenciano acusó este miércoles a Anabel de mala compañera con las azafatas de ‘Sálvame’, tanto es así que la tildaba de ‘déspota’. Comentó que las exigía croquetas a la una de la mañana o incluso les pedía, según él, su maleta de malas maneras, unas palabras que ella ha negado solo un día después. Sin dar crédito a lo que estaba oyendo, la sobrina de la tonadillera ha roto a llorar.

«No voy a hablar», ha dicho mirando a Cristina Soria, coach del espacio vespertino. En ese instante, no podía reprimir sus lágrimas: «No me va a hacer llorar alguien por el que no siento ni padezco. Es mentira que yo trate mal a las azafatas y que les pida que me lleven la maleta porque yo no llevo, macuto si acaso porque voy arreglada de casa. Nunca les pido nada y si las veo cargadas las ayudo yo a ellas. Lo que más me ha dolido es que diga que yo soy una pobrecita». Anabel Pantoja está decepcionada y dolida con todo lo que dice Rafa Mora de ella y, por supuesto, niega que trate mal a los trabajadores de Mediaset.

Por su parte, las azafatas a las que se hacía alusión han sido preguntadas por si lo que se estaba diciendo era cierto, aunque ninguna de ellas ha querido entrar en esta guerra. Prefieren no pronunciarse al respecto, guardar lealtad al programa y no hablar o revelar ninguna de las peticiones o exigencias por parte de presentadores, colaboradores u otros jefes. Aunque esta decisión Kiko Hernández considera que se debe a que escondían algunos secretos, Carlota Corredera ha insistido en que esa determinación tan solo se debía a que eran absolutamente leales con ‘Sálvame’. «No se van a pronunciar ni para bien ni para mal», ha dicho Carlota tras hablar con ellas.

No es la primera que ha sido acusada de lo mismo en la profesión. Cabe recordar que hace años Terelu Campos fue tildada de lo mismo por compañeros que compartieron plató con ella durante ‘T de Tarde’, llegando algunos de ellos a relatar anécdotas como que Terelu pedía que le destaparan el yogurt o le encendieran los cigarrillos.