El hijo de Anabel Alonso está a punto de cumplir los dos años, después de que llegase al mundo el pasado 24 de mayo de 2020 en plena cuarentena del coronavirus. Una aventura en la que la actriz se embarcó junto a su pareja, Heidi Steinhardt, y de la que ha hablado sin reparos, a modo de balance sobre cómo está llevando la experiencia de ser mamá primeriza ahora que tiene 57 años. Lo ha hecho durante su último acto público, en la novena edición de los premios MIM Series 2022, en el que recogió un premio por parte de los guionistas, al encajar a la perfección y dar vida a papeles que ellos han ideado y ella interpreta.

Vídeo: Europa Press

Una oportunidad para Anabel Alonso de ponerse frente a los reporteros y responder a las preguntas, entre las que destacaban aquellas sobre el papel más importante de su vida, al menos sí a nivel personal, como madre de un niño. “Yo lo considero el más importante, de momento no me está resultando muy complicado, quizás porque soy una inconsciente, no te digo que no, o porque pienso que a lo largo y ancho de este mundo y de las distintas generaciones, siempre hemos salido para adelante”, reconoce la actriz, que por ahora entiende que a niños pequeños le corresponden problemas pequeños y que ya habrá tiempo de preocupaciones mayores cuando su vástago crezca.

Además, Anabel Alonso es consciente de que la perfección es casi imposible alcanzarla, al menos como un ideal, y que siempre hará con su hijo lo mejor, porque siempre tendrá esa intención como objetivo, aunque no esté libre de errores: “Nunca vas a ser el mejor padre, ni la mejor madre, vas a ser el mejor padre y madre que tú puedas ser. Yo es lo que intento, pero tampoco quiero comerme el tarro y fustigarme. Siempre vas a meter la pata en algo”, destaca la intérprete su filosofía de vida respecto a la maternidad que le ayuda a no desesperarse, a relativizar sus éxitos y pequeños fracasos y a entender que un progenitor es humano y puede errar y no por ello debe castigarse uno mismo si en su intención está velar por que su hijo no le falte de nada y tenga lo mejor que ella y su pareja le pueden ofrecer.

Vea el vídeo de la entrevista más personal de Anabel Alonso, en la que además habla sobre el embarazo de su amiga, Miren Ibarguren, a quien le manda un mensaje y una advertencia en su estreno como mamá: “Vas a flipar”. También reserva palabras para Antonio Resines, que continúa su recuperación en su casa desde que pasase más de un ms ingresado en el hospital a consecuencia del coronavirus. ¡Dale al play y descubre su testimonio!

