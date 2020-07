El torero y la joven estudiante de Derecho llevan junto desde hace ocho meses y quieren vivir su amor sin esconderse.

Desde que se destapara su relación, Enrique Ponce y Ana Soria se han convertido en el centro del foco mediático. Tal y como aseguró el torero a SEMANA, la pareja quiere disfrutar de su amor y dejar de esconderse. Tanto es así que, los dos tortolitos han dado un paso más en su relación y han publicado su primera imagen juntos en redes sociales.

A pesar de que quieren mantenerse en un discreto segundo plano por respeto a Paloma Cuevas, lo cierto es que cada paso de la pareja están bajo lupa. Una semana después de que la joven estudiante de Derecho lanzara una profunda reflexión sobre su relación con el diestro, ha hablado abiertamente sobre sus planes de futuro y ha aclarado varios detalles sobre su relación.

Ana Soria ha renunciado a su beca Erasmus por amor. En concreto, tal y como ella misma explica a ‘La Razón‘, la estudiante no viajará a Polonia, dónde iba a estudiar a partir del próximo mes de septiembre. No quiere separarse del torero, aunque hace hincapié en que no pretende dejar sus estudios y sus planes de futuro pasan por acabar la carrera de Derecho y «ejercer como abogada».

Ya lo avisaba Enrique Ponce durante su entrevista en SEMANA, no iba a esconder su amor con Ana Soria, aunque iba a hacer todo lo posible por respetar a la modelo, la que ha sido su mujer hasta ahora y madre de sus dos hijas. Sobre esto, Ana Soria se mantiene en la misma posición que su pareja. La joven de 22 años admite que intenta hacer todo lo posible para pasar desapercibida, aunque entiende que «a veces es imposible».

La reflexión de Ana Soria

«Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz», escribía en sus redes sociales y de esta forma rompía su silencio después de verse salpicada en la polémica separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Horas después, la joven salía de su refugio para pasar una agradable velada con sus amigas, con las que compartió risas y confidencias.

Así, los tortolitos han demostrado que, a pesar de haberse visto envueltos en la polémica, han apostado por su relación. El próximo 11 de agosto, Ponce vuelve a los ruedos y solo queda esperar si la joven le acompañará en ese día tan señalado. Un paso más para afianzar su relación.