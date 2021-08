Ana Soria sufre un accidente en Almería y es auxiliada por Enrique Ponce y su padre

Ana Soria ha tenido mala pata durante sus vacaciones en Almería. La joven estudiante de Derecho está disfrutando de unos días de asueto en su tierra natal, aunando sus dos grandes amores: su novio, Enrique Ponce, y su familia. Unos días especialmente mágicos que están aprovechando al máximo con planes en alta mar donde poder disfrutar de las privilegiadas aguas del Cabo de Gata alejados de miradas indiscretas. Sin embargo, si bien este propósito sí logran cumplirlo cuando zarpan a bordo de una embarcación para poner rumbo a alta mar, siempre deben tocar tierra y regresar a puerto. Un momento en el que las cámaras han sido testigos de un divertido traspiés que terminó con Ana Soria por los suelos y con Enrique Ponce demostrando lo atento que está de su chica y lo mucho que se preocupa de su bienestar.

Ana Soria y Enrique Ponce han decidido dar un giro inesperado a sus vidas después de celebrar su primer año de amor público, dado que su relación comenzó tiempo atrás a hurtadillas. Ahora, el torero y la estudiante de Derecho han optado por imponer el silencio en su día a día y las muestras de cariño y mensajes de amor y admiración que antes copaban sus redes sociales han dado paso a un mensaje: “Esta cuenta ha sido eliminada”. Y es que ambos han decidido cerrar sus perfiles públicos en las redes sociales para así esconder su relación y protegerla de la opinión pública. No obstante, siguen con sus vidas como cualquier otra pareja y no se resisten a disfrutar de los mejores planes que la temporada estival les plantea, como así ha sido este martes, cuando la pareja ha podido disfrutar de una jornada náutica en alta mar en compañía del padre de Ana Soria, Fernando, que parece haber hecho muy buenas migas con el torero.

Enrique Ponce ha sabido ganarse a su suegro demostrándole que tienen mucho en común. Lo principal es el amor que sienten ambos por Ana Soria y así de claro lo ha vuelto a dejar en las imágenes que acompañan estas líneas. Ana Soria sufrió un traspiés cuando regresaba de su ruta por aguas almerienses cuando se disponía a bajar de la embarcación en la que navegaban. La separación entre esta y el muro del puerto era incierta al dejarse mecer por la corriente, lo que provocó que la joven midiese mal la distancia que había entre el barco y la tierra firme. Esto provocó que acabase cayendo de bruces en el suelo, aunque no tuvimos que lamentar un mal mayor gracias a la rápida reacción de Enrique Ponce a la hora de salvar a su chica. Pudo impedir que cayese al agua y también que terminase estampándose contra el suelo. Eso sí, no evitó que se hiciese algo de daño en el brazo. Algo que le dio la oportunidad al diestro para mimar a su chica, preocuparse por ella, cerciorarse de que no había sufrido daño alguno y todo esto ante la atenta mirada de su suegro y, por supuesto, de las cámaras.

