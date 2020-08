El diestro ha festejado el 30 aniversario de su alternativa en Navas de San Juan (Jaén) un día después de volver a los ruedos.

Está claro que Enrique Ponce y Ana Soria se han convertido en la pareja del verano. La pareja ha aprovechado al máximo el tiempo para estar juntos antes de que el diestro volviera a los ruedos. Este esperado regreso tuvo lugar ayer, sábado 1 de agosto, y vino cargado de expectación debido a la posible presencia de la joven estudiante de Derecho en las gradas de la plaza de toros de Osuna (Sevilla).

Sin embargo, la de Almería tomó la decisión de no estar junto a su chico en el día de su regreso. A pesar de esto, este domingo todas las miradas volvían a estar fijadas en la nueva corrida de Ponce en Navas de San Juan. Se trata de una de las citas más significativas para el ex de Paloma Cuevas puesto que el festejo conmemora el 30 aniversario de su alternativa. Un fecha muy señalada en el calendario en la que tampoco ha estado presente la futura abogada de 22 años. No obstante, aunque no ha asistido, el maestro de Chiva la ha tenido muy presente.

Enrique Ponce lo ha vuelto a hacer. Nada más entrar a la albero, el diestro ha dibujado con el pie la letra «A», la inicial del nombre de su chica, para dedicarle la faena a la mujer que le ha devuelto la ilusión. Un bonito gesto que ha vuelto a repetir y que nunca antes había hecho con la modelo y madre de sus dos hijas.

Fue ayer, en su regreso a los ruedos después del parón debido a la emergencia sanitaria, cuando tras salir a hacer el paseíllo, Enrique Ponce marcó una «A» en vez de la tradicional cruz que simboliza la Tauromaquia. Todo apunta a que el diestro tome como tradición hacer este gesto en sus próximas citas taurinas.

Asimismo, al igual que ocurriera ayer, Enrique Ponce ha sido recibido con ovaciones y un sinfín de aplausos a su entrada en la plaza de toros. Cabe recordar que el valenciano creció y se hizo torero en la localidad jienense y fue nombrado hijo predilecto de la misma en 2018.

¿Cuándo aparecerá Ana Soria?

Por el momento se desconoce si Ana Soria acompañará a su chico en los próximos festejos. Aunque todo apunta a que sí lo hará. En concreto, la de Almería lo dejó caer en su primera intervención en ‘Sálvame’, donde aseguró que la veríamos por las plazas de toros, aunque la fecha elegida «es sorpresa».

Por el momento, Ponce tiene los próximos días de los más completos. Mañana pondrá rumbo a Huelva y el 4 de agosto estará en Plasencia (Cáceres) y dos días después, 6 de agosto, en El Puerto de Santa María (Cádiz). Tras estas citas, el 8 de agosto pondrá rumbo a El Espinar (Segovia) y el sábado 15 de agosto toreará en Béziers (Francia). Tras esto, sus últimas dos citas taurinas en agosto será el 16 en Santiesteban del Puerto (Jaén) y el 29 de agosto en Mérida (Badajoz). ¿En cuál de estas citas hará su aparición estelar Ana Soria? Tiempo al tiempo.