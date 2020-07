Después de que Enrique Ponce rompiera su silencio en exclusiva en SEMANA, la joven estudiante de Derecho ha lanzado una reflexión en sus redes sociales y explica cómo se siente.

La separación entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas, publicada en EXCLUSIVA en SEMANA, ha dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas. Y más aún, Ana Soria, la nueva ilusión del torero. Este último rompía su silencio en esta revista y aseguraba que estaba muy enamorado de la joven de 22 años y hacía hincapié en que iban a vivir su amor sin esconderse. Ahora, tan solo unos días después, le ha tocado el turno a ella.

Después de hacer su cuenta de Instagram pública, Ana Soria ha utilizado esta plataforma para hablar de manera abierta sobre sus sentimientos. La joven ha asegurado que no se arrepiente de nada, que solo busca su felicidad y que la vida es un auténtico regalo. «Ninguno elegimos nacer y sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve», asegura la hija del abogado almeriense Federico Soria y de Rosa Moreno.

No contenta con ello, la nueva ilusión de Enrique Ponce se ha mostrado de lo más reflexiva y ha hecho hincapié en que simplemente se está rodeando de aquellos que le hacen ser mejor persona: «Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz».

«Solo pedimos que nos dejen vivir»

En su charla con SEMANA, Enrique Ponce no ha escondido lo ilusionado que se encuentra con su nueva pareja. El diestro ha dejado claro que sobre lo que se ha dicho de su relación con la joven en la televisión hay muchas informaciones que no se corresponden con la realidad. Ambos se conocieron hace unos meses y desde entonces surgió el flechazo entre los dos. Sin embargo, a pesar de que su separación con la modelo se produjo hace algunos años, Ponce y su chica no quisieron hacer pública su relación porque querían ser muy discretos «por Paloma».

Centrada en acabar sus estudios universitarios, Ana Soria es una joven estudiante de Derecho, hija del abogado almeriense Federico Soria y de Rosa Moreno, hija a su vez del empresario José Luis Moreno. La joven viven entre Granada, donde estudia la carrera, y Almería, donde tiene su residencia familiar. Es una chica elegante con mucho estilo y eso lo deja patente en cada una de sus imágenes compartidas en su perfil de Instagram. No obstante, el huracán mediático le pilló desprevenida y no dudó en cerrar sus perfiles en sus redes sociales después de que se hiciera pública su relación con el torero. Sin embargo, tras un periodo de reflexión, y con la llegada de la calma, se ha abierto por fin y ha confesado lo que está sintiendo.

A la hora de hablar de ella, el diestro se deshace en halagos y no duda en destapar todos sus rasgos: «Es guapísima, discreta, educada«. Además, Ponce, que ya ha iniciado los trámites de separación, ha dejado muy claro que no va a ocultar su amor y ha pedido respeto para él, su chica y la familia de esta.

«En trámites de separación de hecho»

El pasado 6 de julio, Enrique Ponce y Paloma Cuevas mandaban un comunicado y anunciaban que habían comenzado con los trámites de divorcio. En concreto, apelando a la gran repercusión mediática que había tenido la publicación de su separación en SEMANA, manifestaban que «nos encontramos en trámites de separación de hecho«.

Se trata de un proceso que les está resultando muy difícil para los dos y que solo velan por el bienestar de las dos hijas que tienen en común. «Ha sido una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo y desde el profundo cariño y respeto mutuo que nos tenemos y que hemos demostrado durante todo nuestro matrimonio. El único fin de hacerlo público es para proteger a nuestro entorno familiar y, en especial, a nuestras dos hijas menores de edad».

